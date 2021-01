Unbekannte beschädigen Autos in Grevesmühlen und Wismar

Wismar/Grevesmühlen

Am 1. Januar 2021 haben Unbekannte in Wismar sowie Grevesmühlen mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verursacht. Nach Angaben der Polizei stellten Beamte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bergstraße in Neukloster fünf beschädigte Autos fest. An Türen und Motorhauben sind großflächig Lackkratzer zu erkennen. Bei dem Vorfall grenzt die Polizei den Tatzeitraum am 01. Januar 2021 zwischen 0.30 Uhr und 15.00 Uhr ein.

Zur gleichen Zeit wurden zwei Autos, die in der Straße „Englisch Bahn“ in Herrnburg geparkt waren, ebenfalls am Lack beschädigt. Hier zerkratzten die Täter jeweils eine Fahrzeugseite. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wismar sowie Grevesmühlen unter den Telefonnummern 03841 203-0 und 03881 720-0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

