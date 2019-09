Fotomaskottchen in Boltenhagen demoliert

Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen ist vorerst um eine Attraktion ärmer. Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag „Rudi“, das Fotomaskottchen an der Seebrücke, demoliert. „Ich bin traurig, finde es sehr schade und frage mich natürlich, warum macht man so etwas?“ so Katleen Herr, Leiterin Marketing und Veranstaltung in der Kurverwaltung. Sie versichert aber, dass das Maskottchen repariert und wieder aufgestellt wird. Denn „Rudi“ ist zusammen mit dem historischen Badewagen eines der beliebtesten Fotomotive des Ortes. Die Kurverwaltung wirbt dafür eigens mit einem Text in den sozialen Netzwerken: „Die Sonnenstrahlen, die morgens um fünf Uhr beim Sonnenaufgang durch die Seebrücke glitzern, der romantische Sonnenuntergang über der Steilküste – es gibt so viele schöne Selfie-Spots im Ostseebad Boltenhagen.“

Das beschädigte Maskottchen war nicht der einzige Fall in den vergangenen Tagen. Erst Anfang der Woche hatten Unbekannte etliche Strandkörbe umgeworfen und Müll sowie leere Bierflaschen am Strand hinterlassen.

Von Michael Prochnow