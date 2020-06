Grevesmühlen

Unbekannte sind am Wochenende in die Mehrzweckhalle im Ploggenseering in Grevesmühlen (Lankreis Nordwestmecklenburg) eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher Musikequipment gestohlen. Dabei wurde auch das Interieur der Halle beschädigt. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 0 38 81 / 72 20 zu melden.

Von OZ