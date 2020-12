Unbekannte entsorgen Schlachtabfälle im Börzower Wald

Grevesmühlen

Die Überreste von zwei Kamerumschafen haben Mitarbeiter des Forstamtes im Börzower Wald bei Grevesmühlen entdeckt. Bereits Ende vergangener Woche war der Fund gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Schlachtabfälle aus einer privaten Schlachtung. Vermutlich handelt es sich bei den Tieren, um Schafe, die in der Nähe des Fundortes gehalten werden. Es ist verboten, Abfälle aus privaten Tierhaltungen in der Natur zu entsorgen, im Gegensatz zu Überresten von Wildtieren, die in geringen Mengen im Wald beziehungsweise in der Natur ausgebracht werden dürfen. Hinweise zu den Abfällen, die jetzt entdeckt worden sind, nimmt das Forstamt in Grevesmühlen entgegen.

Von Michael Prochnow