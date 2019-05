Grevesmühlen

Knapp an einer Katastrophe sind am Sonntagabend die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Ploggenseering in Grevesmühlen vorbeigeschrammt. Gegen 19.29 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden als dichter Rauch durch das Treppenhaus quoll. Unbekannte hatten offenbar in einem Keller Feuer gelegt. Aufgrund der akuten Gefährdung musste die Feuerwehr die Bewohner des betroffenen Aufgangs evakuieren, mit der Drehleiter kontrollierten die Männer anschließend, ob sich noch Menschen in den Wohnungen befanden. Mit Atemschutz gingen derweil die Feuerwehrleute in den Keller, löschten den Brand und holten die verkohlten Gegenstände heraus. Nachdem das Feuer gelöscht und der Aufgang gelüftet worden war, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen gebracht werden. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Unklar ist bislang noch, wer den Brand dort gelegt hat. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Erst Freitagnacht waren die Grevesmühlener Feuerwehrleute zweimal ausgerückt, als innerhalb weniger Stunden zwei Mülltonnen von Unbekannten angesteckt worden waren in der Mühlenstraße und der Theodor-Körner-Straße.

Michael Prochnow