Unbekannte stehlen Zaun von Rinderweide in Lauen

Lauen

Unbekannte haben in Lauen im Westen Nordwestmecklenburgs insgesamt 15 Zaunfelder von einer Weide gestohlen. Die Täter haben, um an die Weide zu gelangen, den Zaun des Damwildgeheges durchtrennt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich das Damwild in einem anderen Gehege, so dass die Herde nicht entweichen konnte. Wie der Eigentümer der Weide mitteilte, müssen die Täter ein größeres Fahrzeug verwendet habe, um die massiven Zaunfelder zu transportieren. Die Spuren am Tatort deuten darauf hin. Vor geraumer Zeit wurde ebenfalls in Lauen baugleiche Zaunfelder bei einem anderen Züchter gestohlen. Die Polizei (Telefon 03881/7200) nimmt Hinweise zu der Tat entgegen. Die Weide befindet sich am nördlichen Ortsausgang von Lauen in Richtung Bardowiek.

Von Michael Prochnow