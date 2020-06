Unbezahlbare Erinnerung: Rolling Stones Konzert Tickets für sieben Mark

Grevesmühlen

Eigentlich wollten wir nur die letzten Ferien genießen nach der Schule, im Sommer 1990 saßen wir in meinem schrottreifen Opel Kadett C Coupe und machten uns auf den Weg nach Prag. Das war bezahlbar, wir waren schonmal mit unseren Eltern dort und die Strecke schien für den klapprigen Westwagen machbar. Jedenfalls saßen wir im August 1990 auf einem Zeltplatz am Rand von Prag, neben uns ein paar Leute, die offenbar ein Ziel hatten: Das Konzert der Rolling Stones.

Den Namen der Band kannten wir zwar, aber im Opel lief die Toten Hosen-Kassette in Dauerschleife. Aber wo wir schonmal da waren. Am Ende hatte mein Freund einem Schwarzhändler die letzten Tickets abgekauft. Und weil die Hälfte des Konzerts schon rum war, gab es zwei Karten für umgerechnet 14 Mark. Es regnete in Strömen, aber die Stunde, die wir noch mitbekamen, war der Hammer. Und der Preis bis heute unschlagbar. Ich habe mal nachgeschaut, was die Stones beim letzten Konzert gekostet haben: 85 Euro, der Stehplatz!

Von Michael Prochnow