Und App geht‘s: Erster digitaler Stadtrundgang in Nordwestmecklenburg

Rehna

Mit Audioguide und App die Gegenwart und Geschichte einer Stadt kennenlernen: Das bietet Rehna als erste Kommune in Nordwestmecklenburg. Der Klosterverein lädt ab 18. Oktober zur Audioführung mit 16 Hörstationen ein. Sie bietet Besuchern und Einwohnern der Stadt viel mehr als kurze Beschreibungen. „Natürlich sind da all die spannenden Geschichten, die man sonst einfach nicht erfährt“, sagt die Vereinsvorsitzende Eva Doßmann.

Die Führung mit App oder geliehenem Audioguide-Gerät ist kostenfrei. Sie kann in deutscher und englischer Sprache angehört werden. Antje Reinhold von der Kloster- und Stadtinformation erläutert: „Zudem gibt es auch eine Audioführung für Kinder.“

Digitaler Stadtrundgang startet am Kirchplatz

Der Stadtrundgang mit Audioguide und App startet am Kirchplatz, dem Ort, an dem Rehnas Geschichte beginnt. Hier siedelten sich Familien aus der Gegend von Rhena in Hessen an.

„Vor allem Familien haben Interesse an der modernen Technik“, sagt Eva Doßmann (73), Vorsitzende des Klostervereins. Quelle: Jürgen Lenz

Nur ein paar Meter von der Kirche entfernt folgt die zweite Hörstation. Der Marktplatz mit seinen historischen Häusern wird hier besprochen. Das blau und gelb leuchtende Zeiss’sche Haus hat eine bewegte Geschichte als ehemaliges Rathaus. In dem Ende des 17. Jahrhunderts gebauten Anwesen waren im Laufe der Zeit eine Schulstube, eine Rektorwohnung, ein Uhrmacher, ein Klempner, eine Buchbinderei, eine Buch- und Papierhandlung, ein Fotoatelier, eine Schuhmacherei und Wohnungen.

Wissenswertes per App über Schriftstellerin und Deutsches Haus

Dann geht’s mit App und Audioguide weiter über den Markt bis zur Einmündung der Bülower Straße. Dort erfährt der Hörer Wissenswertes über die Schriftstellerin Amelie Bölte, die hier wohnte. Sie lebte später zeitweise in England. Die gebürtige Rehnaerin war Nichte der Autorin Fanny Tarnow, die Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihren Erzählungen bekannt wurde.

Der erste Stadtrundgang mit App führt durch das historische Zentrum der Klosterstadt Rehna. Quelle: OZ

Der nächste Hörtext erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Fachwerkhauses, Gletzower Straße 15. Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und wird „Deutsches Haus“ genannt. Das Anwesen beherbergt die Stadtbibliothek, eine Trachtensammlung und eine der letzten Schusterwerkstätten Rehnas. Hier übernachtete viele Jahrhunderte der Martensmann genannte Bote der Hansestadt Lübeck auf seiner Fahrt nach Schwerin.

Informationen über Synagoge und jüdisches Leben

Es folgt eine Hörstation an der Einmündung der Krugstraße. Dort stand bis 1900 eine Synagoge. Von ihr gibt es keine Spuren mehr und keine Bilder. Doch der Hörer erfährt Interessantes über die einstige jüdische Gemeinde, die von 1744 bis 1903 in Rehna existierte. Am sogenannten Ziegenmarkt steht wieder ein markantes Gebäude, Mühlenstraße 1. Es diente wie das Zeiss’sche Haus zeitweise als Rathaus und fällt auf mit seinem Laternentürmchen und der vorgesetzten Hausfront mit geschweiftem Giebel von 1900.

Aus dem 16. Jahrhundert stammt das Deutsche Haus (li.) mit Stadtbibliothek, Trachtensammlung und einer der letzten Schusterwerkstätten im Ort. Quelle: Jürgen Lenz

Nun folgt der Stadtrundgang mit App und Audioguide der Mühlenstraße. Hier stehen gut erhaltene Fachwerkhäuser aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Und dann ist man schon an der ehemaligen Mühle am Mühlenteich, die einst dem Kloster gehörte.

Magd wegen angeblicher Zauberei hingerichtet

Nun führt der Audioguide in die historische Vorstadt, in der viele Schuster angesiedelt wurden. Hier befindet sich vor dem Haus Mühlentor 15 der Trina-Kiels-Brunnen, einer von fünf artesischen Brunnen in Rehna. Er trägt den Namen einer jungen Magd. Sie wurde im 17. Jahrhundert wegen angeblicher Zauberei hingerichtet.

Wegen angeblicher Zauberei hingerichtet wurde die Frau, deren Name der Trina-Kiels-Brunnen trägt. Quelle: Jürgen Lenz

Auf der weiteren Route folgen der Puschkinplatz, der Friedhof mit einer Kapelle aus der Zeit des Jugendstils und ein LPG-Denkmal in der Goethestraße. Dann führt der Audioguide über idyllisch gelegene Stege und Wege nahe dem Mühlenteich schließlich in Richtung Freiheitsplatz und Kloster. Der Besucher hört Geschichten über den Schützenverein, Informationen über Zaubereiprozesse, die Auswirkungen der Bodenreform in der Sowjetisch Besetzten Zone ab 1945 und die verschwundenen Konventsgebäude des Frauenklosters. Die letzte Station berichtet von der Teilung der Stadt nach der Reformation in städtisches und herzogliches Gebiet.

App wird über QR-Code aufs Smartphone geladen

Der Klosterverein bietet die Audioführung ab 18. Oktober als App an. Sie kann über einen QR-Code auf das eigene Mobilfunkgerät heruntergeladen werden. Bereitgestellt wird der Code auf den Internetseiten www.kloster-rehna.de und www.stadtrehna.de sowie in der Kloster- und Stadtinformation – und im nächsten Jahr auf dem Flyer „Kloster Rehna“.

Hier bekommen Sie Tipps Infos und Broschüren gibt’s in der Kloster- und Stadtinformation, Kirchplatz 1a. Willkommen sind Besucher bis Ende Oktober dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr, von November bis März dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Telefon: 038 872 / 52 765, E-Mail info@ kloster -rehna.de. Der Klosterverein bietet öffentliche Führungen an und informiert auf der Internetseite www.kloster-rehna.de über seine zahlreichen Veranstaltungen.

Zum Rundgang wird es einen Plan geben, der die Stationen im Stadtgebiet zeigt. Wer kein Smartphone hat, kann sich ein Audioguide-Gerät in der Kloster- und Stadtinformation ausleihen. „Der digitale Stadtrundgang wird durch das Programm ‚Kultur-Neustart‘ vom Deutschen Verband für Archäologie gefördert“, erläutert Antje Reinhold.

Zum Entspannen und Spazierengehen lädt die Natur zwischen Kloster, Mühlenteich und Goethestraße ein. Quelle: Jürgen Lenz

Sie kündigt an: „Übrigens wird es ebenso ab Mitte Oktober Audioführungen für Erwachsene (in deutscher und englischer Sprache) und Kinder (nur auf Deutsch) durch das Kloster geben.“ Eintrittspreis: vier Euro.

Immer wieder fragen Besucher des Klosters nach Audioguide

Warum bietet der Klosterverein die Audioführungen an? Eva Doßmann verweist zuerst auf die Beliebtheit eines Flyers mit Informationen und Fotos für einen Stadtrundgang. Immer wieder würden Besucher fragen, ob es denn auch einen Audioguide gibt. Dann erklärt die Vorsitzende: „Vor allem Familien haben Interesse an der modernen Technik, da Kinder und Jugendliche sich dafür begeistern.“

Für Besucher, die lieber lesen statt hören, eignet sich ein Flyer mit einem etwas anderen Stadtrundgang. Erhältlich ist er in der Kloster- und Stadtinformation sowie im Internet unter www.kloster-rehna.com/reisen-besuchen/sehenswertes/klosterstadt-rehna/.

Von Jürgen Lenz