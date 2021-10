Grevesmühlen

Da fuhr der Schutzengel offenbar mit: Eine Frau hat sich am Donnerstagvormittag, 21. Oktober, bei einem spektakulären Unfall in der Nähe von Grevesmühlen nur leicht verletzt. Sie war mit ihrem Opel auf der B 105 in Neu Degtow von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Die Rettungskräfte des DRK hatten die Fahrerin selbstständig aus dem Fahrzeug geholt und sie anschließend versorgt.

Die Feuerwehr stellte mit einer Winde den Wagen wieder auf die Räder. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Wie die Polizei mitteilte, stehe die genaue Unfallursache noch nicht fest. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und habe dann vermutlich das Lenkrad verrissen. Anschließend überschlug sich der Wagen und landete in einer Hecke an einem Grundstück. Glücklicherweise waren keine anderen Fahrzeuge betroffen, auch auf dem Geh- und Radweg befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen.

Die Grevesmühlener Feuerwehr stellte den Wagen wieder auf die Räder, klemmte die Batterie ab und reinigte die Straße und die Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am späten Vormittag, die Bundesstraße musste für die Rettungsarbeiten kurzzeitig einseitig gesperrt werden.

Von Michael Prochnow