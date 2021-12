Neu Degtow

Kurz nach 6 Uhr sind am Donnerstagmorgen zwei Fahrzeuge auf der B 105 in Neu Degtow verunglückt. Was nach einem herkömmlichen Unfall im Berufsverkehr aussah, hat inzwischen für Ermittlungen der Polizei gesorgt.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt, es handelt sich dabei um die Fahrer der Wagen. Betroffen ist unter anderem ein Mitarbeiter des Recyclinghofes, dessen Fahrzeug bei dem Unfall Totalschaden erlitt.

Kennzeichen waren offenbar gefälscht

Bei dem anderen Wagen, einem Audi, handelt es sich nach OZ-Informationen vermutlich um ein gestohlenes Fahrzeug. Unmittelbar nach dem Unfall war ein ziviles Polizeifahrzeug aus Schleswig-Holstein am Tatort. Das an dem Audi befestigte Kennzeichen soll gefälscht gewesen sein. Die Verdachtsmomente legen nahe, dass es sich hier um organisierten Autodiebstahl handeln könnte. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass Ermittlungen in diese Richtung laufen würden. Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Feuerwehr im Dauereinsatz in dieser Woche

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis 7.30 Uhr, die Grevesmühlener Feuerwehr, die in dieser Woche bereits ihren dritten Nachteinsatz absolvierte, unterstützte das Abschleppunternehmen, leuchtete die Unfallstelle aus und sorgte dafür, dass die ausgelaufenen Betriebsstoffe nicht in das Erdreich gelangten. Die Brandschützer um Wehrführer Steve Klemkow musste Mittwochnacht die brennende Bushaltestelle an der Bürgerwiese löschen, in der Nacht darauf sorgte der Sturm mit seinen Schäden für eine kurze Nacht, die Unfallalarmierung am frühen Freitagmorgen kam um kurz nach 6 Uhr.

An einem Unfall auf der B 105 nahe der Deponie in Degtow waren zwei Fahrzeuge beteiligt Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow