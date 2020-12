Zarrentin

Bei einem schweren Unfall ist am Freitagabend gegen 17.30 Uhr ein 35-jähriger Motorradfahrer in Kogel bei Zarrentin am Schaalsee verletzt worden.

„Nach derzeitigem Stand der Ermittlung kam der Fahrer einer Kawasaki aufgrund überhöhter Geschwindigkeit am Ausgang einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab“, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Anschließend stieß er mit einem Baum zusammen.

Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Das Motorrad kam in einem angrenzenden Gartenzaun zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nach Angaben der Polizei nicht zugelassen. Außerdem vermuten die Beamten, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein für eine solche Maschine besitzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 3.000 Euro beziffert.

