Grevesmühlen

Der stellvertretende Landrat von Nordwestmecklenburg, Mathias Diederich ( CDU), steht erneut in der Kritik. Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass dem Chef der Ordnungsbehörde des Landkreises der Führerschein abgenommen worden war. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hatte wegen Fahrerflucht gegen ihn ermittelt. Hintergrund soll ein Vorfall auf einer Autobahn in Norddeutschland gewesen sein. Ein anonymer Hinweis aus der Verwaltung hatte dazu geführt, dass die Öffentlichkeit Wind von der Sache bekam. Die OSTSEE-ZEITUNG konfrontierte Diederich daraufhin mit dem Sachverhalt. Der CDU-Politiker versprach, reinen Tisch zu machen und sich zu den Vorwürfen zu äußern. Im Gespräch mit der Redaktion beteuerte er, dass er von dem Vorfall, der ihm vorgeworfen worden war, nichts mitbekommen habe. Auch sei das Verfahren längst eingestellt. Die Versicherung des vermeintlichen Unfallopfers hätte sich auch noch nicht bei ihm gemeldet. Das war Anfang November. Wo und wann genau der Unfall passiert sei, wollte er bei dem Gespräch nicht sagen. Das, so Diederich damals, tue nichts zu Sache. Damit war die Sache für ihn erledigt. Mathias Diederich ist übrigens der Sohn des ehemaligen Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Georg Diederich, der von 1990 bis 1992 die Behörde leitete.

1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation

Doch nun kommt heraus: Der Jurist und heiße Kandidat für die kommende Landratswahl in Nordwestmecklenburg – die CDU zögert allerdings seit Wochen die Nominierung heraus – hat offenbar gelogen. Denn wie die Staatsanwaltschaft Lübeck auf Anfrage mitteilte, sei das Verfahren tatsächlich eingestellt. Allerdings gegen eine Auflage. So habe Diederich 1500 Euro an einen gemeinnützigen Verein gezahlt. Auf diese Art werden Verfahren beendet, wenn der Beschuldigte den Fehler einräumt und sich eine Verhandlung vor dem Amtsgericht ersparen will. Die Staatsanwaltschaft beschreibt es so: „Voraussetzung für die in dem vorliegenden Fall erfolgte Einstellung eines Ermittlungsverfahrens gemäß Paragraf 153a Strafprozessordnung ist das Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts.“ Ein solcher sei dann anzunehmen, wenn nach dem Akteninhalt bei vorläufiger Tatbewertung eine Verurteilung des Beschuldigten mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. Das heißt, der Unfall hat sich genau so ereignet, wie das Opfer, eine Autofahrerin, es bei der Polizei angezeigt hat.

Rechts überholt auf der A 24

Konkret soll Mathias Diederich am 4. Juni auf der A 24 eine Frau rechts überholt und dann wieder vor ihr eingeschert sein. Dadurch verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit der Leitplanke. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sei es bei Blechschäden geblieben. Der Beschuldigte soll der Behörde zufolge den Vorfall eingeräumt und sich entschuldigt haben. Das klingt allerdings völlig anders als die Version, die er im Interview von sich gegeben hatte. Denn damals hatte Diederich mehrfach beteuert, dass, wenn er etwas von dem Unfall mitbekommen hätte, er natürlich geholfen beziehungsweise dafür Verantwortung übernommen hätte. Doch das sei nicht der Fall gewesen, er habe nichts bemerkt, sagte er Anfang November. Bei dieser Aussage bleibe er auch weiterhin, wie er Montag sagte.

Unklar ist, ob Mathias Diederich zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkohol beziehungsweise Drogen gestanden habe. Laut Staatsanwaltschaft habe es dazu keinen Anlass gegeben, eine Kontrolle habe nicht stattgefunden.

