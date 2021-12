War Alkohol im Spiel? Bei zwei Verkehrsunfällen, die sich am Sonnabend in der Nähe von Dassow ereigneten, sucht die Polizei nach den Fahrern. Am Nachmittag war auf der Straße nach Pötenitz ein Wagen in den Graben gerutscht, gegen 22.30 Uhr verunglückte ein polnischer PKW auf der B 105.