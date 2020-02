Grevesmühlen

Der Großbrand auf dem Recyclinghof in Neu Degtow bei Grevesmühlen beschäftigte nicht nur mehrere Tage hunderte Feuerwehrleute und Rettungskräfte, sondern bis heute die Ermittler. Ende Juni 2015 waren dort rund 300 Einsatzkräfte aus 28 Wehren vier Tage ununterbrochen im Einsatz, um die brennenden Müllberge zu löschen. Weil Löschwasser aus dem Ploggensee gepumpt wurde, sank der Wasserspiegel um mehrere Zentimeter. Die Betreiber der Anlage setzten eine Belohnung in Höhe von 15 000 Euro aus – allerdings vergeblich, bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt worden. Anfängliche Gerüchte, dass Überwachungskameras eine Person zum fraglichen Zeitpunkt aufgenommen hätten, erwiesen sich als reine Spekulation. Konkrete Spuren oder gar Zeugen gab und gibt es nicht, so dass den Ermittlern die Hände gebunden sind. Und das ist nicht der einzige ungeklärte Fall in der Region.

Scheune vom Forstrock-Festival in Flammen aufgegangen

Ebenso ungeklärt ist der Brand der Scheune der Familie Lohmeyer in Jamel ( Nordwestmecklenburg), der zwar von den Ausmaßen her der geringste Vorfall war, der allerdings ob der politischen Dimensionen bundesweit für Aufsehen sorgte. In der Nacht zum 13. August 2015 steht die alte Scheune auf dem Anwesen von Horst und Birgit Lohmeyer in Flammen. Die Feuerwehren aus der Umgebung sind umgehend vor Ort, zu retten ist das Gebäude nicht mehr, es brennt vollständig ab. Der Vorfall ereignet sich unmittelbar vor Beginn des bis dahin lediglich regional bekannten Forstrock-Festivals. Die Veranstaltung, die sich gegen die rechten Einwohner des Dorfes richtet, findet dennoch statt. Und nicht nur das. Weil sofort Stimmen laut werden, die die beziehungsweise den Täter im rechten Umfeld sehen, geht der Fall durch alle Medien. Und bleibt nicht folgenlos: Die Ärzte, die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer waren seitdem unter anderem in Jamel um ihre Solidarität mit den Lohmeyers zu bekunden. Und weitere Promis, deren Namen erst unmittelbar zum Festivalbeginn bekannt gegeben werden, sollen in diesem und in den kommenden Jahren dort auftreten. Inzwischen ist das Festival innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Wer das Feuer im Sommer 2015 an der Scheune gelegt hat, die Spuren würden laut den Ermittlern die Brandstiftung eindeutig belegen, ist bis dato unbekannt.

Bei einem Feuer auf einem Hof in Jamel (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist 2015 eine Scheune komplett zerstört worden. Quelle: dpa

Wie Claudia Lange, Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden die Ermittlungen wegen Brandstiftung inzwischen eingestellt. Der Grund: Es konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Für Schlagzeilen sorgt der Fall dennoch, denn trotz der zahlreichen eingegangenen Spenden und der Ankündigung, die Scheune als Begegnungszentrum aufzubauen, ist bis heute nichts in Jamel passiert.

Großfeuer in der Milchviehanlage in Dorf Gutow

Dorf Gutow: 28 Wehren waren beim Großbrand der Milchviehanlage im Einsatz Quelle: Karl-Ernst Schmidt

In Dorf Gutow brannte im August 2018 eine komplette Stallanlage ab, mehr als 280 Rettungskräfte waren dort im Einsatz. Feuerwehren, THW und der Malteser Hilfsdienst schufteten rund um die Uhr, um die Brandherde zu löschen. Auch hier reichte das Löschwasser vor Ort nicht, Tankwagen holten erneut Wasser aus dem Ploggensee in Grevesmühlen. Die Ermittlungen nach der Ursache beziehungsweise den Brandstiftern laufen bis heute.

Tragischer Brand im Pferdestall

Beim schweren Brand im Pferdestall am Grevesmühlener Tannenberg im April 2014 waren vier Pferde qualvoll zu Tode gekommen, die Ställe wurden vollkommen zerstört. Die Pferdebesitzer hatten damals eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro für die Ergreifung der Täter ausgesetzt. Der Fall hatte juristisch für Aufsehen gesorgt, im ersten Durchgang war

Die zerstörten Pferdeboxen am Reitstall in Grevesmühlen Quelle: Roxin Cornelia

ein tatverdächtiger 17-Jähriger freigesprochen worden, in einem erneuten Verfahren vor dem Landgericht wurde der Jugendliche schuldig gesprochen, die Revision des Urteils wurde abgelehnt. Dennoch gibt es bis heute Zweifel, ob der Verurteilte der alleinige Täter war. Der mutmaliche Täter hatte Videos vom Brand auf seinem Telefon, die die Szene vor dem Eintreffen der Feuerwehr zeigen, das reichte dem Gericht für eine Verurteilung. Die weiteren Ermittlungen indes sind eingestellt worden.

Haftstrafe für mutmaßlichen Feuerteufel

Wie kompliziert die Arbeit der Brandermittler und der Staatsanwaltschaft ist, das zeigt der Fall der Brandserie aus der Gemeinde Rüting im Jahr 2016. Zwischen Mai und der Festnahme eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr, das die Brände gelegt haben soll, brannte es mehrere Male in der Gemeinde, anfangs waren es Strohballen und Hecken, am Ende ein Carport und mehrere Fahrzeuge. Der 21-Jährige, der 2017 für die Taten verurteilt wurde und ein Teilgeständnis ablegte, erhielt eine Haftstrafe. Bis heute gibt es Zweifel daran, ob er für alle Brände allein verantwortlich war. Die Beweislage war dünn, so gab es lediglich eine lückenhafte Telefonüberwachung und Zeugenhinweise. Der mutmaßliche Täter Toni K., ein damals 21-jähriger Lehrling, hatte sich in seinen Aussagen immer wieder in Widersprüche verstrickt und sein Geständnis widerrufen. Im Berufungsverfahren erhielt er eine zweijährige Haftstrafe, weil er monatelang in Untersuchungshaft saß, konnte er den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Zurück blieben jedoch viele Fragen.

Toni Krull Brandstiftung Rüting Grevesmühlen B 105 Gressow Quelle: Michael Prochnow

