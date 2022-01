Ungeklärter Brand in der Lübecker Hafenstraße /Gibt es einen Untersuchungsausschuss/Verbindung nach Grevesmühlen

Grevesmühlen/Lübeck

Der Fall liegt ein Vierteljahrhundert zurück, aber er beschäftigt die Menschen auch 25 Jahre danach. Der Brand in der Hafenstraße am 18. Januar 1996 in Lübeck, bei dem zehn Menschen starben und 38 teilweise schwer verletzt wurden, wirft bis heute viele Fragen auf. Was fehlt, sind Antworten. Unter anderem nach dem Täter beziehungsweise den Tätern. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Die Menschen, die bei dem Feuer ums Leben kamen, stammten aus Zaire (heute Demokratische Republik Kongo), Ghana, Togo, Tunesien, Syrien und dem Libanon. Sie lebten zum Teil bereits seit mehreren Jahren in Lübeck.

Hausbewohner im Visier der Ermittler

Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten damals gegen einen jugendlichen Hausbewohner. Seine Schuld konnte jedoch in zwei Prozessen nicht bewiesen werden, so dass er zweimal freigesprochen wurde. Die „Initiative Hafenstraße 96“ geht davon aus, dass das Feuer aus rassistischen Motiven von Neonazis gelegt wurde, und drängt auf eine Aufklärung des Falles.

„Unsere Forderung nach der Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, um die Tat und die Ereignisse der Nacht des 18. Januars 1996 neu aufzuarbeiten, zu bewerten und in die Untersuchungen ein rassistisches Tatmotiv einzubeziehen, bleibt auch in diesem Jahr bestehen“, sagt Britta Kloss von der Gedenkinitiative, „im vergangenen Jahr haben wir hierzu eine Onlinepetition auf der Plattform We-Act eingerichtet, die inzwischen fast 8000 Personen unterzeichnet haben.“ Diese Petition werde in den nächsten Wochen noch weiterlaufen. Die Initiative plane, die Unterschriften gemeinsam mit Überlebenden aus der Hafenstraße den Abgeordneten des Landtags in diesem Jahr zu übergeben.

Keine Versäumnisse vonseiten der Behörden?

Die damaligen Landtagsabgeordneten der Grünen, Aminata Touré, Burkhard Peters und Lasse Petersdotter, hatten eine Anfrage an das Kieler Innenministerium zu den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft gestellt. Es seien keine Versäumnisse seitens der ermittelnden Behörden zu erkennen, antwortete das Innenministerium. Die Ermittlungen seien akribisch und erschöpfend geführt und allen Hinweisen sei nachgegangen worden.

Der Fall Hafenstraße Am 20. Januar 1996 nahm man einen zwanzigjährigen, aus dem Libanon stammenden Bewohner des Hauses fest. Er wurde durch die Aussage eines Rettungssanitäters belastet, der angab, der neuerliche Beschuldigte habe ihm gegenüber die Tat gestanden. Allerdings blieben in teils längeren Befragungen seine Zeugenaussagen hierzu nicht frei von Widersprüchen. Der Libanese wurde am 2. Juli 1996 aus der Haft entlassen, da weder ein hinreichender Tatverdacht noch ein plausibles Motiv aufgezeigt werden konnten. Dennoch eröffnete die Jugendkammer des Lübecker Landgerichts am 16. September 1996 den Prozess und führte ihn mit etwa 40 Verhandlungstagen bis zum 30. Juni 1997. Er endete mit einem Freispruch, den die Staatsanwaltschaft selbst gefordert hatte. Auch das im Jahr 1999 vor dem Landgericht in Kiel auf Antrag der Nebenklage geführte Revisionsverfahren endete mit einem Freispruch. (Quelle Wikipedia)

Spuren führen nach Grevesmühlen

Eine Spur führte damals nach Nordwestmecklenburg, konkret nach Grevesmühlen. Denn unmittelbar nach der Tat nimmt die Polizei vier junge Männer fest, drei stammen aus Grevesmühlen, einer aus einem kleinen Dorf bei Dassow. Sie werden der rechten Szene zugeordnet. Die Beamten finden Spuren von Verbrennungen an ihren Haaren. Die Meldung darüber, dass die mutmaßlichen Täter gefasst worden sind, verbreitet sich rasend schnell. Doch bereits am am Folgetag kommen die Festgenommenen wieder auf freien Fuß. Der Grund: Eine Polizeistreife hat drei der Jugendlichen zur vermuteten Zeit des Feuerausbruchs sechs Kilometer vom Tatort entfernt an einer Tankstelle gesehen. Sie haben ein Alibi und sind wieder frei. Im August 1996 stellt die Staatsanwaltschaft dann die Ermittlungen gegen die vier Verdächtigen ein.

Richter: „Für mich sind Sie krank im Kopf.“

Ende Januar 1998 muss sich einer der mutmaßlichen Täter vor dem Amtsgericht in Grevesmühlen verantworten. Es geht um die Brandspuren. Und um deren Ursache. Am Ende der Verhandlung wird der damals 24-Jährige aus Grevesmühlen zu einer Bewährungsstrafe wegen Tierquälerei verurteilt. Er gab an, zusammen mit den drei anderen am Abend des 14. Januar einen Hund gefoltert und schließlich getötet zu haben. Unter anderem hätten sie, so der Angeklagte damals, das Tier in einen Backofen gesteckt, mit Haarspray besprüht und angezündet. Daher hätte sie vier Tage später immer noch die Brandspuren an den Haaren gehabt. In der Verhandlung beschuldigen sie sich gegenseitig, die Idee dazu gehabt zu haben, den Hund auf diese bestialische Art zur Ruhe zu bringen. Den Auslöser der Aktion, so erzählen sie es vor Gericht, sei gewesen, dass der Hund zu laut gebellt habe. Der Richter kommentierte die Tat damals mit den Worten: „Für mich sind Sie krank im Kopf.“

Dass sich die Tat damals tatsächlich so zugetragen hat, daran zweifeln einige der Beteiligten bis heute. Auch deshalb fordern sie den Untersuchungsausschuss, um die offenen Fragen zu klären. Ob das jemals gelingen kann, ist zweifelhaft. Denn widersprüchliche Aussagen gibt es nicht nur im Fall der Grevesmühlener. Unzweifelhaft allerdings ist das Gutachten der Experten. Und das sagt aus, dass das Feuer im ersten Stock ausgebrochen sei. Demnach könne niemand von außen den Brand gelegt haben.

Von Kai Dordowski und Michael Prochnow