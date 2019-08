Grevesmühlen

Einfach nur vergessen oder länger geparkt? Seit einer Woche stand dieses rote Erwachsenen-Dreirad vor der Kita am Lustgarten in Grevesmühlen. Jetzt hat der Bauhof der Stadt das Schloss geknackt und das ungewöhnliche Gefährt in Obhut genommen. Wie Stadtsprecherin Regina Hacker mitteilte, könne der Besitzer sich bei der Behörde melden (03881/723270). Die Mitarbeiter der Kita hatten sich gewundert über das Fahrzeug, da auf dem Parkplatz vor der Einrichtung in der Regel Fahrräder und Autos selten über Nacht abgestellt werden. Als das Dreirad auch nach einer Woche nicht bewegt wurde, handelte der Bauhof. „Wir vermuten, dass das Fahrzeug sicher vermisst wird. Deshalb hat der Bauhof das Dreirad mitgenommen und sicher verwahrt“, so Regina Hacker. Wenn sich der Besitzer meldet, kann er sein Fahrzeug selbst abholen. „Aber wir würden es auch bringen, da es sich ja offenbar um ein Fahrzeug für Menschen mit Handicap handelt.“

Von Michael Prochnow