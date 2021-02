Ungewohnter Anblick: Häuser in Grevesmühlener Hinterstraße abgerissen

Grevesmühlen

Fast drei Wochen grub sich die Baggerschaufel durch die Ziegel. Die Häuser Nummer 2, 4 und 6 in der Hinterstraße in Grevesmühlen sind nun dem Erdboden gleichgemacht. Zugegeben, ein ungewohnter Anblick ohne die große Scheune und die beiden Wohnhäuser. Der wird den Grevesmühlenern auch noch eine Weile so erhalten bleiben. Mit einer Bebauung der Fläche will die Wobag als Grundstückseigentümer voraussichtlich erst im Jahr 2022 beginnen, wie Kerstin Prestin verlauten ließ. Was genau dort entstehen soll, ist nämlich noch nicht endgültig geklärt. Im Gespräch war zunächst ein Neubau mit Carportanlagen im unteren Bereich und Appartements im Obergeschoss.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist der dritte Bauabschnitt eines Großprojekts der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Wobag. Das baut das ehemalige Jobcenter – das einstige Wohn- und Geschäftshaus der bekannten Kaufmannsfamilie Callies – auf dem Areal zum neuen Firmensitz aus. Aufgrund der Corona-Krise und vieler Absprachen mit der Denkmalpflege kommt es hier allerdings zu kleinen Verzögerungen. Bezogen werden soll die Villa im Spätsommer.

Anzeige

Zudem ist auf dem Grundstück derzeit ein neues Wohn- und Geschäftshaus im Bau. Die Arbeiten sind weit vorangeschritten und im Plan. „Wir sind mit jemandem im Gespräch, der Interesse für die Ladenfläche zeigte. Sicher unterschrieben ist aber noch nichts“, verrät Kerstin Prestin, die bei der Wobag die technische Abteilung leitet. Erste Gespräche mit potenziellen Mietern der insgesamt drei Wohnungen sind dagegen schon gelaufen. „Eventuell sind sie im Juli bezugsfertig“, erklärt sie.

Von Jana Franke