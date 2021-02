Weil die Behörden am Hamburger Flughafen den negativen Corona-Test aus dem Abstrichzentrum Wismar nicht anerkannten, verpasste Doktorand Florian Lüskow aus Boltenhagen seinen Flug nach Kanada. Jetzt versucht er, die Kosten, die durch die Umbuchung und die neue Quarantäne entstanden sind, zurückzubekommen. Doch niemand will Verantwortung übernehmen.

Anstehen am Corona-Testzentrum in Wismar, am Wismarer Krankenhaus. Der Zugang ist über den hinteren Krankenhausteil in der Friedrich-Wolf-Straße. Quelle: Nicole Hollatz