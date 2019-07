Upahl

Auf ein liegengebliebenes Auto wurde die Polizei in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 20 bei Upahl (in Fahrtrichtung Rostock) aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle des 39-jährigen Fahrers, der in der Vergangenheit bereits mehrfach im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln aufgefallen war, machten die Beamten einen Drogentest. Das Ergebnis war positiv und ließ auf einen vorangegangenen Konsum von Kokain schließen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Neben einem wahrscheinlichen Motorschaden muss der Fahrer nun auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze (berauschende Mittel) rechnen.

OZ