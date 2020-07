Rostock

Die Hansestadt Rostock hat, was eine nachhaltige Müllvermeidung angeht, seit Jahresbeginn eine Vorreiterrolle in Deutschland. Nach dem Vorbild einer kleinen Stadt in Cornwall soll Rostock die Beispielfunktion für Deutschland übernehmen und sich auf den Weg machen, eine plastikfreie Stadt zu werden.

Unternehmen als Multiplikatoren

Ziel ist es, den Einweg-Plastik-Verbrauch zu reduzieren und auf die Problematik im alltäglichen Leben aufmerksam zu machen. Dazu werden jetzt Unternehmen angesprochen, die bereit sind, den Einsatz von nur kurzzeitig genutzten Kunststoffen oder Einweg-Plastik zu vermeiden. Erfahrene Firmen aus Rostock helfen Neulingen dabei, zu analysieren, wo und wie sie Kunststoffprodukte einsparen können. Der kritische Blick lohnt sich: Plastiklöffel, Tetrapaks, Tüten und Folien – in allen Betrieben lässt sich etwas finden, was durch umweltschonendere Alternativen leicht zu ersetzen ist.

Elf Firmen haben das Siegel

Die Initiative „Plastikfreie Stadt“ ist ein Zusammenschluss Rostocker Unternehmen. Elf Unternehmen aus Rostock und Umgebung können sich aktuell mit dem Siegel „Plastikfreie Stadt“ schmücken, ein Teil davon zunächst für drei Monate auf Probe. Bewährt haben sich bereits die Großmarkt GmbH, das Radisson Blu Hotel, das Café Laska, die Freiluft-Lounge Rost Dock, Möbel Wikinger und der Verein Fint.

28 Unternehmen bewerben sich

Aktuell bewerben sich 28 Unternehmen aus Rostock und Niedersachsen um das Siegel, das „Plastikfreie Stadt“ an jene verleiht, die Einweg-Plastik weitestgehend verbannen. Im September wollen die Initiatoren aus Rostock in Hamburg und Bremen im Workshop-Format erklären wie umweltschonendes Wirtschaften geht.

Von Malte Behnk