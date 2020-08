Grevesmühlen

35 Jahre war Jochen Runge selbst in der Grevesmühlener Feuerwehr aktiv. „Ich achte die Arbeit der Feuerwehrleute, die ehrenamtlich an allen Tagen im Einsatz sind, egal ob Feiertag oder nicht“, sagt der 80-Jährige, der seine Geburtstagsfeier genutzt hat, um Geld für die Feuerwehr seiner Heimatstadt zu sammeln. Frank Brauer vom Förderverein der Wehr nahm den symbolischen Scheck im Beisein von Bürgermeister Lars Prahler, Stadtpräsidentin Elvira Kausch und Ordnungsamtsleiterin Anne Burmeister entgegen. Mit der Wende beendete Jochen Runge seine Laufbahn in der Feuerwehr, er gründete ein Unternehmen, Rudebo gehört heute zu den größten Firmen in der Stadt.

Spenden statt Geschenke

„Ich habe den Gästen gesagt, die zu meinem Geburtstag kamen, dass sie statt Geschenke lieber Geld für die Feuerwehr mitbringen sollen, das hat ganz gut geklappt“, so Jochen Runge. Was mit dem Geld passieren soll, steht noch nicht fest. Denn aufgrund der Pandemie-Einschränkungen fährt auch die Feuerwehr ihre Aktivitäten zurück. Frank Brauer: „Im Moment sorgen wir dafür, dass wir einsatzbereit sind, irgendwann wird es auch wieder anders werden. Das Geld können wir gut gebrauchen, denn durch Corona gibt es keine Veranstaltungen, auf denen wir Spenden sammeln können.“

Von Michael Prochnow