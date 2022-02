Grevesmühlen

Zu den Plänen, einen Großgewerbestandort an der A 20 zu errichten, äußert sich Bertold Martens, Unternehmer und dreifacher Großvater:

Denn Sie säen Wind

Die Großwetterlage bescherte uns in Grevesmühlen die letzten Tage schwere Stürme. Meine kleine Familie einschließlich Hund übernachtete im Wohnzimmer, dort fühlten wir uns einfach sicherer zumal unserer Grundstück von teilweise 40 Jahren alten Baumbeständen geziert wird.

Als Naturfreund fällt es einem echt schwer sich von Ihnen zu trennen, obwohl sie in so einer Wetterlage zur Bedrohung für Mensch und Gebäude werden. Da fällt es einem dann auch schwer ein Auge zuzumachen, man hat einfach Angst.

Das Grübeln geht los und man fängt an Ursachenforschung zu betreiben. Dann ist man schnell bei der Wissenschaft und dem durch Menschen, wenn eventuell auch nicht gemacht aber zumindest exorbitant beschleunigtem Klimawandel. Wir erinnern uns an Bützow 2015 und Plate 2009, beide Orte in nächster Umgebung waren in Sekunden durch einen Tornado schwer zerstört. Welch ein Leid der Betroffenen.

Nun haben unsere Volksvertreter den B-Plan für ein 40 Hektar großes Gewerbegebiet beschlossen. 40 Hektar humusreiche Erde mit höchstem Bodenwert, der kein Wasser mehr aufnehmen kann und somit zur Erderwärmung beiträgt. Im übrigen speichert diese Bodenart viermal soviel Kohlenstoff wie oberirdische Vegetation, es gibt außer Mooren keinen besseren natürlichen Kohlenstoffbinder.

Das ist im übrigen Wissenschaft und keine „Ackerbürger“ Weisheit. Von der Anzahl der Brote, mit denen man hungernden Kindern helfen könnte, indem man Getreide anbaut, ganz zu schweigen. „Denn Sie säen Wind und werden Sturm ernten “, das steht im Alten Testament. Irgendwann wird der Sturm auch über uns kommen und unsere Parlamente tragen dann Mitverantwortung.

