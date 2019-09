Grevesmühlen

Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat die Klage des Unternehmers David Corleis gegen die Bauleitplanung der Stadt Grevesmühlen im Hinblick auf den Supermarkt am Bahnhof abgewiesen. In der mündlichen Verhandlung vor wenigen Tagen hatte Richter Michael Sauthoff bereits angedeutet, dass die Klage wenig Aussicht auf Erfolg habe. Jetzt folgte die schriftliche Entscheidung, darin heißt es, dass der Antrag den B-Plan Nummer 37 „Einzelhandel am Bahnhof“ für unwirksam zu erklären, abgelehnt worden sei.

Der ehemalige Lidl in der Rehnaer Straße steht seit über zehn Jahren leer, nur eine Spielothek ist dort angesiedelt. Quelle: Michael Prochnow

Im März 2016 hatte der Supermarkt auf dem ehemaligen Areal des Güterbahnhofs in Grevesmühlen seine Türen geöffnet, 2014 hatte Corleis den leerstehenden Lidl-Markt gekauft, der sich nur rund 300 Meter entfernt am Bahnübergang Rehnaer Straße befindet. Der Unternehmern, der unter anderem mehrere Spielhallen in Norddeutschland betreibt, hatte damals angekündigt, einen neuen Betreiber für den ehemaligen Markt zu finden. Die Pläne der Stadt für den neuen Supermarkt waren zu diesem Zeitpunkt längst öffentlich bekannt. Trotzdem hatte David Corleis in Normenkontrollverfahren angestrengt. Er begründete den Schritt damit, dass er aufgrund der Bauleitplanung der Stadt keine Chance habe, selbst einen Markt zu eröffnen. Nach Angaben seiner Anwältin habe es durchaus Interessenten gegeben, doch die seien angesichts der bevorstehenden Eröffnung des Supermarktes alle abgesprungen. Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Planungen öffentlich und auch dem Kläger bekannt gewesen seien, als er das Gebäude erworben habe. Corleis hatte im Laufe der Jahre mehrere Vorhaben beim Landkreis angezeigt, die er dort umsetzen wolle, darunter zum Beispiel ein Restaurant oder eine Sportsbar.

Von Michael Prochnow