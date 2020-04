Grevesmühlen

Es ist Platz, sehr viel Platz um genau zu sein auf dem Schulhof der Regionalen Schule am Wasserturm in Grevesmühlen. Zwei zehnte Klassen haben dort am Montag mit dem Unterricht begonnen, aufgeteilt in vier Gruppen. Und die haben nicht nur versetzt Unterricht, damit die Abstände eingehalten werden können, sondern auch separate Pausenzeiten. So hat Schulsozialarbeiterin Doris Lobatz keine Probleme, den Überblick zu behalten während der Pausenaufsicht. Nur knapp ein Dutzend Schüler stehen auf dem Schulhof. Und die müssen auch noch Abstand halten, was die Jungen und Mädchen mit reichlich Humor praktizieren. „Aber ansonsten

Schulsozialarbeiterin Doris Lobatz arbeitet an der Wasserturmschule. Quelle: Michael Prochnow

muss ich sagen, klappt das gut“, sagt Doris Lobatz, die die vergangenen Wochen am Telefon die Schüler betreut hat. „Das reichte von zwei, drei Anrufen am Tag bis zu 25. Das war, als öffentlich diskutiert wurde, wann die Schule wieder beginnen würde.“ Ansonsten sei einigen Schülern langsam die Decke auf den Kopf gefallen in den Wohnungen. „Wenn da plötzlich jemand sagt, er möchte unbedingt wieder in die Schule, dann ist das schon ungewöhnlich.“ Auch Probleme habe es gegeben in der Zeit, in einem Fall musste Doris Lobatz das Jugendamt einschalten nach einem Telefonat. „Der Schüler hat sich nicht mehr nach Hause getraut, die Situationen in den Familien, die ohnehin schon Probleme haben, ist nicht einfacher geworden.“

In den Gängen der Schule herrscht derweil eine ungewöhnliche Ruhe. Normalerweise sind fast 500 Schüler und 36 Lehrer an der Schule unterwegs. An diesem Montag sind es nur die beiden Zehnten, die Unterricht haben, entsprechend wenig Lehrer sind im Haus. Und wenn sich ansonsten Hunderte Schüler durch die Gänge drängeln, dann geht es jetzt darum, mindestens zwei Meter Abstand zu halten. Mundschutz ist keine Pflicht an der Schule.

Plexiglas am Schreibtisch der Schulsekretärin

Das Schulsekretariat der Wasserturmschule mit Plexiglasscheibe und Absperrband. Quelle: Michael Prochnow

Auch das Sekretariat hat sich verändert. Schulsekretärin Ann-Christin Thiele sitzt inzwischen hinter einer Plexiglasscheibe, Absperrbänder zeigen an, wie weit Schüler und Lehrer kommen. Schulleiterin Brunhilde Hallmann bleibt die meiste Zeit in ihrem Büro. „Ich gehöre zur Risikogruppe, deshalb darf ich nicht unterrichten zurzeit“, erklärt sie. Der erste Tag, so ihre Fazit am Nachmittag, sei gut verlaufen. 34 Schüler in vier Gruppen bereiten sich auf die Prüfungen vor. „Das ist alles machbar, die Schüler machen gut mit. Auch wenn nächste Woche die neunten Klassen kommen, ist das noch umsetzbar. Dafür reicht der Platz. Danach wird es schwierig.“ Ohnehin sei es ein seltsames Gefühl gewesen am Sonntag vor dem Schulbeginn. „Wie das Ende der Sommerferien, wenn man weiß, dass es endlich wieder losgeht.“ Doch die kommen erst noch.

Ein bis zwei Schüler im Schulbus

Schulbeginn für die Abschlussklassen in Grevesmühlen am 26. April. Quelle: Michael Prochnow

Als Schulbus am Montagmorgen vor dem Tannenberg-Gymnasium in Grevesmühlen hätte auch ein Taxi gereicht, nur ein bis zwei Schüler sitzen in den Nahbus-Fahrzeugen. Doch weil das Busunternehmen den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrecht erhalten muss, sind die regulären Fahrzeuge im Einsatz. Auch wenn kaum Fahrgäste an den Haltestellen stehen. Eine Handvoll Schüler der zwölften Klassen kommt an diesem Morgen an der Bushaltestelle vor dem Gymnasium in der Rehnaer Straße an. Eine Lehrerin schickt sie gleich zum Hintereingang, Abstand halten gilt auch an der Haltestelle. Auch wenn es nicht alle Schüler damit so wichtig nehmen.

So viele Schüler waren am Montag im Unterricht Am Gymnasium in Grevesmühlen waren 90 Schüler, 34 an der Regionalen Schule am Wasserturm. Im Gymnasium Schönberg: 78 Zwölftklässler bereiten sich in der Schule und zuhause aufs Abitur vor und drei Schüler der zehnten Klassen sind zum Unterricht erschienen, die ihre Schullaufbahn mit der Mittleren Reife abschließen wollen. Regionalen Schulen (jeweils Zehntklässler): Schönberg 9 zum Unterricht erschienen, Dassow 24 wieder da, Lüdersdorf 22. An der Regionalen Schule Klütz sind 20 von 21 Schülern der zehnten Klasse erschienen.

Erst am Wochenende gab es in einem Waldstück an der Ostsee im Klützer Winkel eine große Party, die Jugendlichen hatten sich über die sozialen Netzwerke gegenseitig informiert. Im Internet kursieren entsprechende Fotos.

Konsultationen in der Sporthalle des Gymnasiums

Schulleiterin Andrea Großmann begrüßt die Schüler in der Sporthalle des Gymnasiums am frühen

Schulleiterin Andrea Großmann Quelle: GVM

Morgen. Knapp 90 Schüler sind gekommen, nur drei hätten sich gegen die Teilnahme an den Konsultationen entschieden. Die drei Felder in der Sporthalle sind mit Stühlen und Tischen eingerichtet. „Hier finden die Konsultationen der Hauptfächer statt, der Platz reicht dafür. Die übrigen Fächer machen wir in den jeweiligen Räumen, da maximal ein Dutzend Schüler daran teilnimmt“, berichtet Andrea Großmann. Auch der Großteil der insgesamt 48 Lehrer sind wieder an der Schule im Einsatz. „Es läuft gut.“ Dass es auch logistisch funktioniert, dafür hat unter anderem der Schulträger, in diesem Fall der Landkreis gesorgt. „Vor dem Start gab es einige Termine mit der Kreisverwaltung, was die Einrichtung der Räume und die Einhaltung der Hygiene anbetrifft, ich muss ehrlich sagen, das hat super funktioniert“, so die Bilanz von Andrea Großmann.

Sprung ins kalte Wasser in Sachen „Digitales Lernen“

Gymnasium Grevesmühlen, die Sporthalle ist zum Unterrichtsraum umgestaltet Quelle: Michael Prochnow

Dass die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrerin seit Ende März überhaupt funktioniert, ist einer Mischung aus Zufall und der Tatsache, dass das Tannenberg-Gymnasium zu einer von deutschlandweit 80 Einrichtungen gehört, die über eine Lernplattform das Thema „Digitales Lernen“ vorantreiben. Der Sprung ins kalte Wasser ging in den ersten Tagen zwar noch stockend über die Bühne. „Aber im Grunde genommen war das ein Glücksfall, und inzwischen läuft es gut“, sagt der stellvertretende Schulleiter Torsten Fischer. „Denn wer glaubt, dass die Lehrer die ganze Zeit im Garten spazieren gegangen sind, der ist auf dem Holzweg“, betont Andrea Großmann. „Der Kontakt über das Internet verlangt nicht nur von den Schülern Disziplin, auch die Lehrer lernen dabei.“

Abiball fällt wahrscheinlich aus

Der letzt Schultag, der am 27. März hätte stattfinden sollen, ist bereits aufgrund der Corona-Krise ins Wasser gefallen. Nun steht auch fest, einen Abiball wird es 2020 auch nicht geben. Davon geht zumindest die Schule aus, denn organisiert wird die Veranstaltung von den Abschlussklassen. Wie die Schulleiterin mitteilt, werden die Zeugnisse in diesem Jahr aller Voraussicht nach in der Sporthalle übergeben. „Es soll schon feierlich werden, aber wir müssen auch die Regeln einhalten.“ Das letzte Mal, dass in Grevesmühlen der Abiball ausgefallen ist, liegt übrigens 30 Jahre zurück. Der letzte Abitur-Jahrgang der DDR von 1990 musste ohne Abschlussball auskommen, im Trubel der Wende fand sich niemand, der den Ball organisierte.

Leere Gänge im Gymnasium Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow