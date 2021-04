Unterricht in Nordwestmecklenburg: So läuft es in den Schulen ab Donnerstag

Grevesmühlen

Aufatmen für viel Eltern in Nordwestmecklenburg, der Unterricht nach den Osterferien beginnt zwar mit Einschränkungen, aber immerhin gibt es für die Klassen 1 bis 6 Regelunterricht, ab Klassenstufe 7 findet Wechselunterricht statt ebenso in den Berufsschulen. Das gab der Landkreis jetzt bekannt. Weiter heißt es dazu: Es gilt Präsenzpflicht für alle Jahrgangsstufen in allen Schularten in der jeweiligen Unterrichtsform unter Beachtung der Regelungen des Hygieneplans. Für den Schulbetrieb ab Montag, 12. April, wurde eine Neuregelung der entsprechenden Landesverordnung angekündigt, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden soll.

Von Michael Prochnow