Der Ausfall von bis zu 100 Unterrichtsstunden am Grevesmühlener Gymnasium sorgt für Gesprächsstoff in der Region. Eltern hatten das Problem inzwischen öffentlich gemacht. Schulleiterin Andrea Großmann hatte im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG die Ursache aufgezeigt und Lösungen angekündigt. Die Situation zu Schuljahresbeginn vor rund einem Monat sei so gut gewesen, dass die Schule im normalen Modus gestartet sei, betonte die Schulleiterin. Dann allerdings seien einige unvorhersehbare Dinge eingetreten.

Schulamt stärkt Gymnasium den Rücken

Jetzt hat sich auch das Staatliche Schulamt zu Wort gemeldet und versucht, die Situation und die Hintergründe zu erklären. so sei das aktuelle Schuljahr vonseiten der Schulleitung in Zusammenarbeit mit dem Schulamt in mehreren Planungsrunden langfristig und sehr gründlich vorbereitet worden. „Aufgrund von zwei geplanten Versetzungen, zwei Lehrkräften in Mutterschutz/Elternzeit und einer Lehrkraft im Ruhestand wurden zum 21. Februar 2020 fünf Stellen zur Ausschreibung gebracht. Drei konnten besetzt werden, eine weitere Stelle wird mit zwei Vertretungskräften besetzt und die fünfte Stelle soll über eine Versetzung aus dem Institut für Qualitätsentwicklung des Bildungsministeriums besetzt werden“, teilt das Schulamt mit. Dennoch konnte der volle Stundenplan zu Beginn des Schuljahres gewährleistet werden.

Student sichert einige Stunden ab

Dann allerdings „wurde die Schule mit nicht planbaren Schwierigkeiten konfrontiert“. So sei eine Versetzung krankheitsbedingt nicht zustande gekommen. Dazu seien zwei Schwangerschaften gekommen, die angezeigt wurden. Eine neu eingestellte Lehrkraft signalisierte, dass sie nicht zum Schuljahresbeginn und auch nicht mit voller Stundenzahl antreten könne. Dazu kam die noch nicht besetzte Stelle in der Ausschreibung. Darüber hinaus war Vertretung für kurzzeitige Erkrankungen zu bewältigen.

Die Schule zeigte daraufhin den Bedarf an. In der Folge hätten laut Schulamt Lehrkräfte mit Teilzeitvertrag zusätzliche Stunden übernommen, eine externe Vertretungslehrkraft wurde eingestellt, ein Student (Biologie/Chemie) sichert einige Stunden ab.

Von Michael Prochnow