Unterwegs für die Gemeinde Stepenitztal

Mallentin

Wenn Gemeindearbeiter Mirco Zemke (41) in seiner Gemeinde unterwegs ist, hat er schon paar Kilometer zurückzulegen. Immerhin ist es Stepenitztal, dem sein Engagement gilt. „Seit drei Jahren arbeite ich für die Gemeinde.“, sagt er.

Stepenitz hat insgesamt 16 Ortsteilen, die sich über eine Fläche von 45 Quadratmetern verteilen. Um die 1700 Menschen leben dort, auch Mirco Zemke mit seiner Familie. Am 25. Mail feiert die Gemeinde ihren siebten Geburtstag.

In 2014 fusionierten die Gemeinden Bössow, Mallentin und Papenhusen. Namensgeber der neuen Kommune wurde der durch das Gemeindegebiet fließende Fluss Stepenitz. “Allein muss ich das aber nicht stemmen.“, sagt Zemke. „Vier Kollegen stehen mir zur Seite.“ Der gelernte Maurer, der früher auch als Vorarbeiter auf Baustellen in Lübeck arbeitete, liebt das, was er jetzt tut. „Vielfältig“, sagt er.

Mit dem Bürgermeister Peter Koth sei es ein gutes Zusammenarbeiten. An meisten schätzt er an seinem Chef, dass der immer ruhig bleibt.

Von Annett Meinke