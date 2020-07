Unterwegs im Kletterpark Boltenhagen: Warum das ein Spaß für die ganze Familie ist

Boltenhagen

Talea ist nicht anzusehen, dass sie jetzt Angst hat. Die Elfjährige steht auf einer kleinen Plattform in gut zehn Metern Höhe. Ruhig bringt sich die Elfjährige in Position. Dann springt sie in die Tiefe.

Das Mädchen aus Schwerin gleitet beim sogenannten Base Jump im Kletterpark Boltenhagen langsam und gesichert zu Boden. Sie lächelt auf dem Weg zur Erde. „Von oben sieht es schlimmer aus als von unten – ich hatte Angst“, berichtet die Schülerin.

90 Minuten ist sie durch den Park geklettert, über Parcours, die bis in eine Höhe von zwölf Metern reichen. „Am meisten machen mir die Seilbahnen Spaß“, sagt Talea. Ihre Mutter Rebea Giese steht neben ihr und meint scherzend, dass sie nicht mitklettern konnte, da sie den Rucksack tragen müsse.

Talea Giese (11) aus Schwerin nach dem Base-Jump aus gut zehn Metern Höhe im Kletterpark Boltenhagen Quelle: Klaus Amberger

Erfahrener Fachmann baute Kletterpark auf

Dirk Jordan ist der Inhaber des Kletterparks, der gut versteckt zwischen vielen hohen Bäumen inmitten eines evangelischen Familienferiendorfes in dem Ostseebad in Nordwestmecklenburg liegt. Zwischen der Hauptstraße des Ortes und dem Strand. Der 42-Jährige hat vor acht Jahren den Park aufgebaut, nachdem er bereits vor 14 Jahren das Kühlungsborner Pendant mit Vater und Bruder eröffnete. „Ich mag diese Kombination von Büroarbeit und einem Job an frischer Luft“, sagt der gebürtige Rostocker. Außerdem schätzt er den Kontakt mit den eigentlich immer gut gelaunten Kletterern.

Inhaber des Kletterparks Boltenhagen: Dirk Jordan. Quelle: Klaus Amberger

Urlauber wie Einheimische nehmen die knapp 20 Kletterparks im Lande gern an. Sie sind an vielen Stellen zu finden, von Boltenhagen bis Ückeritz auf Usedom, von Binz auf Rügen bis Waren an der Müritz.

Zu den ganz jungen Gästen im Park zählt zum Beispiel der fünfjährige Jonah aus Hamburg. Er rauscht in zwei, drei Metern Höhe seinem Vater Paco Schwarz entgegen. Geschafft. Sein zweiter Sohn Milan klettert unterdessen zu einem Schlitten in vier Meter Höhe. „Das ist mir zu hoch“, sagt der Elfjährige und geht auf Nummer sicher und macht auf einem ihm angenehmeren Parcours fröhlich weiter.

Paco Schwarz mit Sohn Jonah (5) aus Hamburg Quelle: Klaus Amberger

Fünf Strecken mit knapp 90 Elementen stehen und hängen in Boltenhagen. Dirk Jordan prüft jeden Morgen die gesamte Anlage. Dafür klettert er einmal alles durch. Der fast 1,90 große Mann hat im vergangenen Jahr zusätzlich den Schweriner Kletterpark übernommen. „Um den kümmert sich meine Frau“, sagt Jordan.

Familie Schmidt aus der Nähe von Zehdenick in Brandenburg verlebt gerade Ferien in Wismar. Heute klettert sie. Außer Tobias Schmidt, der die Mädchen – seine Frau Sandra und die beiden Töchter – vom Boden aus beobachtet. Und gerade über die fünfjährige Elsa staunt. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie das macht“, sagt er mit Blick auf seine Jüngste. Die absolviert gerade konzentriert ein wackeliges Teilstück. Ihre Mutter staunt hingegen lachend über sich selbst: „Ich hab’s nicht so mit der Höhe und nun kletter ich zum ersten Mal.“ Helena ist da schon souveräner, verzieht keine Miene – sie hat schon mehr Erfahrung als ihre Mutter, im Brandenburgischen war sie bereits schon einmal in einem ähnlichen Park. Sandra Schmidt sagt zwar, dass die Tour anstrengend und kniffelig sei, „aber das ist ja auch das Schöne daran“. Außerdem spüre man nicht, wie die Zeit vergehe.

Sicherheit schafft Vertrauen

Währenddessen blickt Dirk Jordan immer wieder in die Runde und checkt die ambitionierten Kletterer auf den Parcours. Bekleidet ist er mit kurzer Hose, rotem Shirt, Sportschuhen und Klettergurt. „Der Gurt ist meine Arbeitsbekleidung.“ 120 Exemplare hängen in der Hütte am Eingang des Parks. „Das Sicherungssystem der Gurte ist durchläufig“, erläutert Dirk Jordan. Das heißt, dass einer der beiden Sicherungskarabiner am Klettergurt immer am Seil bleibt. Ist ein Karabiner geöffnet, bleibt der andere geschlossen. Vorteil: Auch aus Versehen kann sich niemand entsichern. „Das schafft Vertrauen, gerade auch bei den Eltern, die ihre Kinder bei uns klettern lassen.“

Jordan selbst trägt im Dienst immer einen Gurt. Denn manchmal müsse er helfen, falls jemand sich nicht weiter traut, unsicher wird oder sich gar nicht mehr vor Angst bewege. „Dann sind wir sehr schnell da.“ Mit „wir“ meint er seinen kleinen Trupp an Kletterguides wie Christoph Wien. Der 17-Jährige nutzt gerade eine freie Minute und schwebt über einem Netz zwischen zwei Baumwipfeln. Von unten schaut Dirk Jordans „Buddy“, ein Australien Shepherd, zu. „Das ist unser Kletterparkhund“, sagt der Fachmann. Der sieht nun mit treuem Blick zu seinem Herrchen und wirkt extrem entspannt. So entspannt wie Talea nach ihrem Sprung in die Tiefe.

Kletterguide Christoph Wien Quelle: Klaus Amberger

Von Klaus Amberger