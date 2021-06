Unterwegs mit Strandvogt Uwe: Boltenhagens wandelnde Litfaßsäule 

Boltenhagen

Sonntagmorgen in Boltenhagen. Wie eine Prozession zieht eine bunt geschmückte Schar über die Mittelpromenade. Nicht zum Gottesdienst, heute wird die Sonne angebetet. Was die Menschen mit ihren Schwimmnudeln und Badelatschen noch nicht wissen: Einige werden sich dennoch eine Predigt anhören müssen – eine kleine. Vom Strandvogt.

Der Name lässt ahnen: Das Amt ist nicht nur wichtig, sondern auch uralt. Schon seit Jahrhunderten vollziehen Strandvögte an den Küsten das Strandrecht. Für die Bestattung Schiffbrüchiger sind sie in Boltenhagen zwar nicht mehr zuständig, aber noch immer für dringend benötigte Einnahmen. Statt Zoll kassieren sie im Ostseebad nun aber die Kurtaxe – und seit diesem Jahr auch wieder unter der historischen Bezeichnung.

Gummi-Einhorn ist verdächtig

Bis zum vergangenen Jahr hieß die Jobbeschreibung von Uwe und Jens schlicht Strandkontrolleur.Die beiden sind seit mehr fünf Jahren dabei und neuerdings also Vögte. Arbeitsausrüstung: T-Shirt mit Aufdruck, Bauchtasche für Kurkarten und Wechselgeld, Sonnencreme und ausreichend Wasser. Ihr Hauptquartier haben Sie am Eingang der Seebrücke aufgeschlagen. Dort steht auch ihr Dienstschirm. Ein in die Jahre gekommener Sonnenschirm, ohne den es an Tagen wie diesen nicht ginge.

Wo könnte ich noch einen Strandkorb mieten? Strandvogt Jens M. gibt einer Besucherin einen Tipp. Quelle: Juliane Schultz

Seit kurz nach 8 Uhr stehen sie hier und fragen jeden, der verdächtig ist, an den Strand zu gehen, nach der Kurkarte. Viele zeigen sie ungefragt. Einige dürfen unbeachtet weiterziehen. Uwe und Jens haben im Laufe der Jahre den Blick dafür entwickelt: Wer lediglich einen Fahrradhelm dabei hat, will nur kurz auf die Seebrücke gehen. Wer ein aufgeblasenes Gummi-Einhorn bei sich führt, kommt um die Gebühr nicht herum.

Doch hier bei diesem Job geht es um weit mehr, als nur zu kassieren. „Wir sind im Grunde eine wandelnde Litfaßsäule“, sagt Uwe. Und auch: „Unsere Nachnamen müssen ja nicht unbedingt in der Zeitung stehen.“

Jens und Uwe – Freunde und Dreamteam

Der 62-Jährige war früher Kfz-Schlosser hat später eine Umschulung zum Sozialversicherungsfachmann gemacht und lange seine Mutter gepflegt. 2016 bewarb er sich auf die Stelle in Boltenhagen und gab auch gleich seinem Kumpel Jens Bescheid, der in einem Callcenter gearbeitet hatte. Auch bei dem 35-Jährgen hat es geklappt, und so bilden die beiden Männer aus Wismar seitdem ein Team.

Strandvogt Jens M. verkauft Familie Nickel aus Braunschweig Kurkarten für den Strandbesuch. Quelle: Juliane Schultz

Sie nehmen ihre Aufgabe durchaus ernst, wissen, dass es um viel Geld geht, das sie jeden Sommer für die Gemeinde einnehmen. 2,50 Euro je Besucher, das läppert sich. Im Schnitt arbeiten sie sechs Tage in der Woche von 8 bis 16 Uhr. Danach ist der Strand ohnehin kostenlos. Ihren Urlaub nehmen Sie am Ende der Saison.

Pöbeleien zu Hause verarbeiten

Auf einem Rundgang über die Strandpromenade mit Uwe wird klar, wie sein Alltag aussieht. Unentwegt stellen Menschen Fragen: Was ist das da am Horizont? Wann fährt das Carolinchen? Wo ist eine Toilette? „Wir sind immer freundlich, der Gast ist König“, sagt Uwe. „So eine Familie lässt viel Geld hier, wenn sie zehn Tage in Boltenhagen ist. Dafür wollen sie es auch perfekt haben.“ Und ja, es passiere auch hin und wieder, dass die Männer angepöbelt werden, räumt Uwe ein. „Manches muss man dann zu Hause verarbeiten.“

An jedem Strandaufgang Boltenhagens steht so ein Schild und weißt auf die Abgabe für die Kurkarten hin. Auch, dass an den meisten Abschnitten Hunde am Strand nicht erlaubt sind, kann man dort lesen. Einige Gäste übersehen diese Hinweise aber. Quelle: Juliane Schultz

Am nächsten Strandaufgang wollen zwei Urlauber mit Luftmatratze den Strand betreten. Uwe fragt: „Eine Kurkarte haben Sie?“ Haben sie nicht, wussten auch nicht, dass man eine braucht. Sie zahlen bei dem Strandkorbvermieter, der den Aufgang betreut.

Kontrolle nur mit Fingerspitzengefühl

Weiter geht’s zum Strand und Uwe erklärt: „Man braucht viel Fingerspitzengefühl, um zu kontrollieren, ob wirklich alle, die sich hier aufhalten, bezahlt haben. Ich kann die Menschen nicht in jeder Situation ansprechen, irgendwann sind sie genervt.“ Er gibt ein Beispiel: „Schau mal die Leute an, die dort Volleyball spielen. Ich kann ja nicht das Spiel unterbrechen und sagen, zeigt mir alle eure Kurkarte. Dann wären sie verärgert.“

Familie Chors spielt Spikeball. Das hat Strandvogt Uwe K. in Boltenhagen noch nie gesehen und schaut kurz zu, wie es funktioniert. Quelle: Juliane Schultz

Und nicht jeder habe überall seine Karte dabei, das müsse man verstehen. „Sie gehen ins Wasser, sie gehen zur Toilette oder der Partner ist mit der Tasche unterwegs und holt ein Eis. Da muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wann es passt und wer ehrlich ist.“

Bloß keine Diskussionen

Und dann sieht Uwe zwischen Strandkörben, Paravents und Kindern, die eine Kleckerburg bauen, einen Hund, wo er nicht hingehört. „Auch da muss man vorsichtig sein“, sagt Uwe. „Es könnte ja ein Begleithund für einen Menschen mit Handicap sein.“ Also steuert er auf die Gruppe zu, zu der der Hund gehört, und fragt die jungen Leute, die auf einer Decke sitzen: „Na, liebe Familie, welchen Grund gibt es denn dafür, dass sie mit Hund an diesem Strandabschnitt sind?“ Eine junge Frau zeigt auf ihren leicht gewölbten Bauch und sagt „Ich bin schwanger, das wird der Familienhund und er soll sich früh daran gewöhnen, bei uns zu sein.“

Uwe K. ist Strandvogt im Ostseebad Boltenhagen. Bei seinem täglichen Gang über den Strand zeigt Uwe Präsenz, kontrolliert Kurkarten und funktioniert wie eine laufende Litfaßsäule - ständig wird er etwas gefragt und hat fast immer eine Antwort. Quelle: Juliane Schultz

Wo andere vielleicht loslachen würden oder empört wären, bleibt Uwe ganz ruhig und erklärt, dass das hier kein Hundestrand ist. Die jungen Leute haben noch nie davon gehört, dass das verboten ist. Uwe verweist freundlich auf die Schilder, die überall stehen. Auf eine aufkommende Diskussion lässt er sich nicht ein. Und während die junge Frau sauer ist, sieht ihr Freund ein, dass es zwecklos ist.

Stramme Waden durch den Job

Es geht wieder zurück Richtung Seebrücke. Nur noch ein kleiner Abstecher bei der Strandkorbvermieterin Bettina Krüger. Die sagt: „Uwe hat keinen leichten Job. Er braucht kein Fitnessstudio. Durch den Sand zu latschen, ist schwer, aber es hält die Beine stramm.“ Uwe bestätigt: „Ich habe schon abgenommen.“ Bettina Krüger lacht. „Wir nehmen doch alle in der Saison ab.“

Eigentlich will Uwe sich noch ein Wasser holen, doch am Dienstschirm ist zu viel los: Es gibt eine Fundsache: einen Fahrradschlüssel. Jemand braucht einen Tipp, wo man noch einen Korb mieten könnte, und ein kleiner Junge soll nicht ohne Jo-Jo an den Strand müssen. Die Strandvögte haben jeden Tag einen Beutel mit Geschenken für die Kleinen dabei. Zum Abschied ruft Uwe noch: „Das da ist unsere Beach Lounge. Darüber kannst du auch schreiben. Und schreib auch, dass es viele Veranstaltungen jeden Tag gibt, auch für Kinder, und dass es alle Infos dafür in der Touristeninfo gibt. Oder bei uns.“

Von Juliane Schultz