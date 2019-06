Grevesmühlen

Morgens um 7 Uhr das erste Donnergrollen. Es regnet. Meteorologen haben eine Unwetterwarnung herausgegeben. Schwere Gewitter mit Wolkenbrüchen, Hagel und Orkanböen drohen. Tatsächlich ziehen Unwetter über Nordwestmecklenburg. Pech fürs 25. Stadtfest in Grevesmühlen.

Bis 9.30 Uhr zieht die erste Gewitterfront über die Stadt. Um 9.29 Uhr heulen die Sirenen. Der Festumzug muss abgesagt werden. Der Grund: Ab 10 Uhr zieht die nächste Unwetterfront über die Stadt. Regen überflutet die Straßen. Aus einem Kanaldeckel in der August-Bebel-Straße sprudelt Wasser. Es ist so dunkel wie sonst abends um 10. Wer jetzt in der Innenstadt ist, läuft rasch ins Trockene. Der ökumenische Gottesdienst, der sonst draußen gefeiert wird, muss in die Sankt-Nikolai-Kirche verlegt werden. Pastorin Maria Harder begrüßt die Frauen, Männer und Kinder, die trotz des Unwetters gekommen wird. Sie lassen sich nicht verdrießen. Um eine Verbindung nach draußen zu schaffen, öffnet die Gemeinde die große Kirchentür. Draußen heulen immer wieder die Sirenen. Die Feuerwehr rückt mehrmals aus. Die Kita „Spatzennest“ wird von Regen teilweise überflutet.

Zur Galerie Unter einem Unwetter litt am Sonnabendmorgen das 25. Stadtfest in Grevesmühlen. Die Organisatoren mussten den Umzug absagen. Am Freitagabend wurde noch gefeiert.

Der Kreisfeuerwehrverband sagt wegen des Unwetters einen Wettbewerb im benachbarten Upahl ab. Geplant war am Sonnabendmorgen ein Wettkampf im Löschangriff nass.

Von all dem war am Freitagabend noch nichts zu spüren. Das Wetter blieb trocken bei der Auftaktparty des Stadtfestes. Die Stimmung war gut. Dafür sorgte Livemusik von Sängerin Hannah Jobson und anderen Interpreten. Mitglieder des Kreihnsdörper Carnevalvereins bereiteten sich fürs Fest am Sonnabend vor. Sie schmückten ihren Wagen für den großen Umzug, der sich alljährlich durch die Stadt bewegt. Groß war die Vorfreude am Freitagabend. Dann dann kam die Regenflut.

Jürgen Lenz