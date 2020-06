Unwetter vor einem Jahr in Grevesmühlen: Mit dem Paddelboot über den Fußballplatz

Grevesmühlen

An diesem Wochenende wäre wieder Stadtfest in Grevesmühlen gewesen. Doch aufgrund von Corona fällt es 2020 aus. Dabei haben die Grevesmühlener so auf diesen Termin gewartet, denn vor einem Jahr fiel die Veranstaltung fast ins Wasser, der Sturzregen sorgte für erhebliche Schäden und die Absage des beliebten Umzuges. In diesem Jahr zog erneut eine Gewitterfront über Westmecklenburg, dieses Mal allerdings blieb Grevesmühlen verschont, dafür traf es Wismar deutlich stärker als noch vor einem Jahr.

13. Juni 2020, die Gewitterfront ist an Grevesmühlen vorbeigezogen, es gab nur ein paar leichte Schauer. Ganz anders war das vor einem Jahr. Quelle: Michael Prochnow

Anzeige

Rückblende: Die Gebhartstraße in Grevesmühlen stand völlig unter Wasser, mehrere Fahrzeuge blieben in den Fluten stecken. Die Bürgerwiese wurde zum See, ein Paddler war sogar auf dem überschwemmten Fußballplatz unterwegs. Durch die Wassermassen gab es einen Kurzschluss in einem Stromverteiler in der Nähe des Spielplatzes, in Warnow bahnten sich die Wassermassen einen Weg durch das Wohnhaus einer Familie, in Grevesmühlen musste der Umzug abgesagt werden, weil die Straßen teilweise unter Wasser standen. Die Feuerwehr war

Weitere OZ+ Artikel

Unfreiwillig zu einem Seegrundstück ist Familie Plath in Warnow gekommen. Das Wasser drückte durch die Fenster in die Kellerwohnung. Das Ehepaar war machtlos. Quelle: GVM

im Dauereinsatz. Menschen wurden an diesem Tag nicht verletzt, der Sachschaden allerdings war erheblich. Wege wurden unterspült, Straßen beschädigt. In Warnow halfen die Nachbarn nicht nur mit Rat und Tat der geschädigten Familie, die über einen Meter Wasserstand in ihrer Wohnung hatte. Die Dorfbewohner starteten eine Spendensammlung, die mit einem überwältigenden Ergebnis endete: 65 Familien, Institutionen und Einzelpersonen hatten für Norbert Plath und seine Familie gespendet, 6805 Euro kamen zusammen auf dem DRK-Konto, das extra für diesen Zweck eingerichtet worden war. Am Ende wurden es mehr als 8000 Euro, die der Familie übergeben werden konnten.

Zur Galerie Der Sturzregen am Vormittag des 15. Juni 2019 setzte ganze Straßenzüge unter Wasser

Auch das Piraten Open Air stand unter Wasser, vor allem die Wassermassen, die von der Schweriner Landstraße herunterkamen, waren ein Problem. Inzwischen hat die Stadt Grevesmühlen eine Menge Geld investiert, um die Entwässerung rund um das Theater neu zu sortieren. Inzwischen ist ein großes Regenrückhaltebecken fertig, ebenso wie zahlreiche Entwässerungsleitungen und -kanäle.

Norbert Plath zeigt an den Fliesen im Badezimmer, wie hoch das Wasser stand: etwa 1,40 Meter. Technische Geräte wie Waschmaschine und Trockner sind nicht mehr zu gebrauchen. Quelle: Jana Franke

Lesen Sie auch

Von Michael Prochnow