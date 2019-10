Grevesmühlen/Schönberg

Freunde der niederdeutschen Sprache sind am Sonnabend in das Grevesmühlener Rathaus eingeladen. Wie in jedem Jahr findet das Plattsnackertreffen statt. Von 14.30 bis 17.30 Uhr unterhalten die „Plattdütsch Gill“ aus Grevesmühlen, der „Plattdütsche Verein to Rehna“ und Benjamin Nolze aus Lübstorf. Der Freizeitklub Grevesmühlen übernimmt die Versorgung mit Kaffee und Kuchen. Eintrittskarten für vier Euro gibt es in der Stadtinformation Grevesmühlen oder an der Tageskasse.

Wer Metall loswerden möchte, der ist in Selmsdorf richtig. Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Selmsdorf veranstaltet am Samstag eine Metall- und Eisenschrott-Sammelaktion. Abgegeben werden können am „alten Bauhof“ Grüner Ring der Gemeinde Selmsdorf in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter anderem Eisenträger, Stahlbleche, Spülen, Töpfe und Pfannen, Kabeltrommeln, Heizkörper und Rohre oder auch Kohleöfen (ohne Schamottesteine), Elektromotoren, Rasenmäher, Autokarossen ohne Betriebsstoffe, Autobatterien und Gusswannen.

Laden zum Hubertusfest (v. l.) ein: Museumsdirektor Dr. Björn Berg, Wildtiermaler Ulf-Peter Schwarz, Kreisjagdverbandschef Renee Pollak, Bauernverbandschef Jörg Haase und Jäger Thomas Czerwinski. Quelle: Haike Werfel

Die Kreisjägerschaft und der Kreisbauernverband begehen am Sonnabend und Sonntag den „Auftakt der Wildwochen“ im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. An beiden Tagen geht es um das Jagen, Angeln, Imkern und um Ackerbau und Viehzucht. Die Infomobile des Jagdverbandes und des Bauernverbandes werden vor Ort sein, ebenso etliche Verkaufsstände mit Nahrungsmitteln.

Sportlich wird es am Sonnabend in Schönberg beim Lichterlauf. Der Verein „Unternehmen für Schönberg“ lädt zu dem Wettkampf ein. In den Vorjahren gingen zwischen 150 und 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Start. Anmeldeschluss online ist der 18. Oktober um 16 Uhr. Letzte Chance für Läufer, sich anzumelden: am Wettkampftag vor Ort zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr.

Um 14 Uhr startet an der Karpfenteichanlage ein 200-Meter-Lauf für Kinder unter sechs Jahre. Fünf Minuten später laufen Kinder ab sechs Jahre ebenfalls 200 Meter. Danach starten Wettbewerbe über 400, 800 und 1800 Meter. Die Läufe über 5500 und 9200 Meter beginnen gemeinsam gegen 15.20 Uhr, Vereinsstaffeln gehen um 17.30 Uhr an den Start.

Ein „Tag der Tracht“ findet am Sonntag in der Palmberghalle in Schönberg statt. Beginn ist um 10 Uhr. Alle Interessierten an Trachten, alle Trachtenträger, Schneider und Textilhandwerker sind herzlich eingeladen. Die Band Saitenspinner aus Schwerin spielt zum gemeinsamen Tanz auf. In den Tanzpausen werden die Trachten vorgestellt.

In Bonnhagen findet am Sonntag um 10.30 Uhr ein Zeltgottesdienst statt. Die Predigt wird von Pastor Dirk Greverus abgehalten. Unterstützt wird er dabei von Thomas Lenz aus Roxin. Ebenfalls ist die Musikschule mit einigen Akteuren vertreten. Anschließend ist noch ein gemütliches Beisammensein geplant.

Von Jana Franke