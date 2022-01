Upahl

Natürlich ist die Gemeinde stolz auf den starken Zuzug, wie Bürgermeister Steve Springer (WG Upahl) sagt. Dabei handelt es sich bei diesen Bürgerinnen und Bürgern nicht nur um jene, die in einem der Betriebe des Gewerbegebietes arbeiten. Dank der zentralen Lage mit geringen Entfernungen zu den Städten Schwerin, Lübeck und Wismar sowie der guten Anbindung zur Autobahn haben sich auch andere Familien hier niedergelassen und werden sesshaft.

Upahl aus der Vogelperspektive Quelle: Michael Prochnow

Die gute Lage allein wäre es nicht, weshalb sich viele für Upahl als neuen Lebensmittelpunkt entscheiden und diesen gegenüber anderen Orten oder Städten vorziehen, so Springer weiter. Denn die Gemeinde selbst habe auch einiges zu bieten. Sie würde ein soziales Umfeld vorhalten, das sich sehen lassen könne. Dazu gehören Kindergärten vor Ort ebenso wie die Hort- und die Seniorenbetreuung sowie Einrichtungen für die Jugendlichen. Nicht zu vergessen die Sportlerheime in Sievershagen und Upahl, die von Menschen allen Alters genutzt werden. In die Pflege und den Erhalt dieser Gebäude investiert die Gemeinde regelmäßig. Das ist ihr wichtig, wie Springer meint. Ebenso wie das kulturelle Leben, das seitens der Kommune finanzielle Unterstützung erfährt. Als Beispiele nennt das Gemeindeoberhaupt das Kirchspiel in Diedrichshagen und die musikalischen Darbietungen in der Kirche Friedrichshagen.

Neue Mitglieder für die Ortsfeuerwehren

Auch die Ortsfeuerwehren in Upahl, Hanshagen und Plüschow profitieren nach Aussage von Springer von den neuen Einwohnern, können sie doch einige von ihnen für sich gewinnen. In Naschendorf, das Teil der Ortswehr Plüschow ist, gibt es für die Jüngsten die Gruppe der Bambini, wie sich die kleinen Löschmeister nennen.

Die Gemeinde Upahl ist ein attraktiver Standort. Das belegen nicht nur die vielen Zuzüge und Geburten. Alle Baugrundstücke in Upahl (seit 2015 waren es 17, davor mindestens 14) und Sievershagen (9) sind verkauft, so dass die Gemeinde vorerst über kein eigenes Bauland mehr verfügt. Das soll aber nicht dauerhaft so bleiben, da sich Upahl nach Aussage des Bürgermeisters weiterentwickeln möchte. Gemeinsam wird deshalb nach Lösungen gesucht.

Von Dirk Hoffmann