Ihre Gärten sind jetzt wieder der Dreh- und Angelpunkt im Leben von Rita Radtke aus Hanshagen bei Upahl (Nordwestmecklenburg). Seitdem es endlich wärmer ist, findet man die 79-Jährige jeden Tag im Vorgarten oder Nutzgarten. Sie selber mag nicht im Mittelpunkt stehen. „Aber kommen Sie und machen Sie Fotos“ lädt die Rentnerin freundlich ein. „Das machen ja ganz viele und die fragen erst gar nicht. Die halten an der Straße und fotografieren die Töpfe, die Figuren und mein Haus.“

Kein Wunder: Rita Radtkes Grundstück ist eine Sehenswürdigkeit – im Wortsinn. Ihre gestalterische Handschrift ist markant. Sie mag es bunt, aber alles wird von den Leitfarben Grün, Rot, Gelb und Weiß zusammengehalten, in denen sie ihr Blumentöpfe und zahlreiche Holzwindmühlen bemalt hat. Arbeitsbeginn ist bei ihr im Morgengrauen: „Früher war ich Melkerin. Ich kann nicht lange schlafen, das ist noch so drin. Das Bemalen ist meine Arbeit für den Winter. Jetzt bin ich meist von morgens bis abends draußen und hab einen genauen Plan, was ich alles schaffen will.“

Zur Galerie Fast schon eine Sehenswürdigkeit: Der Vorgarten am Haus von Rita Radtke in Hanshagen bei Upahl trägt eine unverwechselbare Handschrift.

Unkraut jäten, pflanzen, gießen – vieles macht sie allein. Doch wenn Maschinen zum Einsatz kommen, hat sie Hilfe von ihrem Lebensgefährten. Im Nutzgarten sind bereits Radieschen, Möhren, Zwiebeln und Kartoffeln in der Erde. Im Ziergarten blühen Stiefmütterchen und Tulpen um die Wette und dazwischen hier und da eine Deko-Figur, die gute Laune verbreitet.

400 Euro für Grönfingers in Rostock zu gewinnen

Haben Sie auch eine grüne Oase? Dann schicken Sie uns Fotos, auf denen man Ihren Garten sieht, und das Kennwort „Gartenaktion“ an die Adresse online@ostsee-zeitung.de. oder ganz einfach über unseren Foto-Upload. Einsendeschluss ist Sonntag, der 25. April. Auf den Bildern sollten der Garten als Ganzes sowie ein paar Details zu sehen sein – und im Idealfall auch der Gärtner oder die Gärtnerin. Unter allen Einsendungen wählen die OZ-Leser schließlich den „Schönsten Garten in MV“ aus.

Alle Infos zur Aktion: Die OZ sucht den „Schönsten Garten in MV“

Wer neues Gartenequipment braucht, wird vielleicht bald schon bei Grönfingers in Rostock fündig. Alle Teilnehmer haben die Chance, einen Gutschein im Wert von 400 Euro zu gewinnen.

Von Juliane Schultz