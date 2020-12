Upahl

Bis Weihnachten soll die Produktion in der Arla-Molkerei in Upahl wieder zu 100 Prozent laufen. Das erklärte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Nachdem ein Feuer in einem Technikraum vor zweieinhalb Wochen das Werk komplett lahmgelegt hatte, dauern die Reparaturarbeiten weiterhin an. Vier der insgesamt 14 Produktionslinien würden derzeit laufen, teilte das Unternehmen mit. Die Milchaufnahme am Standort Upahl liege aktuell bei 60 Prozent, das bedeutet, dass 40 Prozent der Milch weiterhin auf die umliegenden Molkereien verteilt werden müssen.

Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall

Die Brandursache ist nach wie vor unklar, die Schweriner Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall. Das Feuer war in einem etwa 70 Quadratmeter großen Technikraum während der Nachtschicht ausgebrochen. Die rund 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren berichteten, dass bei ihrem Eintreffen der Brand sich bereits erheblich ausgebreitet hatte. Weshalb zwischen dem Ausbruch und der Alarmierung der Rettungskräfte womöglich ein ungewöhnlich großer Zeitraum gelegen habe, ist Bestandteil der Untersuchungen.

Von Michael Prochnow