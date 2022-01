Upahl

Es gibt viele schöne Fleckchen Erde in Nordwestmecklenburg. Einige davon sind nicht nur landschaftlich äußerst reizvoll. Hier lässt sich auch gut wohnen und leben. Anscheinend besonders in Upahl. Die Gemeinde unweit von Grevesmühlen verzeichnete 2021 mit 93 Zuzügen und 24 Geburten den größten Zuwachs im Amt Grevesmühlen Land. In der Summe bedeutet das nämlich ein Wachstum von 44 Einwohnern im vergangenen Jahr, wenn die Sterbefälle und Wegzüge eingerechnet werden. Im Vergleich mit der Stadt Grevesmühlen sowie den umliegenden Gemeinden hat Upahl in Sachen Wachstum die Nase vorn. Ein Grund sind die guten Bedingungen für junge Familien, die Upahl bietet – sowohl Bau- als auch Arbeitsplätze betreffend.

Ein Beispiel dafür ist David Gräser. Im Januar 2017 war der heute 33-Jährige mit seiner Lebensgefährtin Denise Kast und der damals gerade geborenen Tochter Lina von einer Mietwohnung in Selmsdorf in das neu gebaute Haus nach Upahl umgezogen.

Über die Autobahn schnell nach Lübeck

Damals sei alles ganz schnell gegangen, wie David Gräser heute im Rückblick sagt. Seine Lebensgefährtin war Anfang 2016 schwanger, die Mietwohnung in Selmsdorf mit einem Kind auf Dauer zu klein, so dass sie sich nach einem Grundstück für ein Haus umsahen. Dazu recherchierten sie im Internet und nahmen auch Kontakt zu einem Architekten auf. Dieser zeigte ihnen in mehreren Orten Grundstücke. Dazu unter anderem in Selmsdorf, Schönberg und Schmachthagen.

Auch diese lagen eigentlich ganz schön, so Gräser. Aber den Geschmack des jungen Paares trafen sie dann doch nicht. Denn von der Infrastruktur her sagte den beiden Upahl am Ende mehr zu. Neben dem noch erschwinglichen erschlossenen Grundstückspreis von damals etwas mehr als 60 Euro pro Quadratmeter – heute liegt er hier bei gut 90 Euro – waren die Nähe zu Grevesmühlen mit seinen guten Einkaufsmöglichkeiten und die Anbindung zur Autobahn die Argumente, weshalb sich das Paar für Upahl entschied. „Über die Autobahn sind wir schnell auf unserer Arbeitsstelle in Lübeck-Blankensee. Und für Einkäufe ist es bis nach Grevesmühlen auch nicht weit“, so David Gräser.

Upahl und seine 14 Ortsteile Die Gemeinde Upahl hat sich in den zurückliegenden Jahren auch flächenmäßig vergrößert. 2011 wurde Hanshagen eingemeindet, 2019 kam dann noch die Gemeinde Plüschow dazu. Somit gehören zur Gemeinde Upahl heute die Ortsteile Upahl, Groß Pravtshagen, Blieschendorf, Boienhagen, Friedrichshagen, Waldeck, Sievershagen, Groß Pravtshagen, Hanshagen, Hilgendorf, Kastahn, Meierstorf, Naschendorf und Plüschow. Nach letztem Stand vom Jahresende 2021 lebten in der Gemeinde Upahl 1653 Einwohner.

Bereits im Mai 2016 rückten dann die Bagger an und die Bauarbeiten am neuen Heim begannen. Im Januar 2017 stand das Haus und die Familie konnte einziehen, wie David Gräser weiterhin erzählt. Mehrere Jahre hatte er nach seiner Ausbildung zum Biologie-Laboranten in Lübeck gewohnt. Dort lernte er seine Freundin kennen, mit der er dann nach Selmsdorf und zuletzt nach Upahl umzog. „Wir wollten beide Richtung Osten“, sagt Gräser mit einem Lächeln im Gesicht. Denn er stammt aus der Nähe von Cottbus und seine Frau aus Brüel, einer Kleinstadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Mitglied in der Feuerwehr

Sich für Upahl als neuen Wohn- und Lebensmittelpunkt zu entscheiden, sei genau richtig gewesen, so Gräser. Bis heute haben er und Denise Kast es nicht bereut, diesen Schritt gegangen zu sein. Neben der guten Lage stimmt auch das Umfeld, wie Gräser sagt. Schnell lebte sich die Familie hier ein und fand Anschluss in der Dorfgemeinschaft. Außerdem trat David Gräser der freiwilligen Feuerwehr des Dorfes bei. Zum einen, um sich bei Einsätzen zur Brandbekämpfung zu engagieren. Auf der anderen Seite, weil es in seinen Augen gerade die Blauröcke sind, die mit ihren Aktivitäten für ein abwechslungsreiches Dorfleben sorgen. Da bringt auch Gräser sich gerne mit ein. Außerdem nutzt er einige Möglichkeiten der Freizeitbetätigung innerhalb der Wehr. Dazu gehört zum Beispiel das Tischtennisspielen im Sportlerheim.

Aber vermisst die Familie denn wirklich nichts? „Nein, wir haben hier alles, was wir brauchen“, erklärt David Gräser. Der dörfliche Charakter, wo es doch weitaus ruhiger als in einer Großstadt wie Lübeck zugeht, gefällt ihm sehr. Das sieht man dem jungen Mann an, der nach einigen Umwegen und Umzügen mit seiner Familie in Upahl angekommen und dort heimisch geworden ist. Gedanken an frühere Pläne, wo sie aufgrund ihrer Arbeit zuerst eher an ein Haus in der Nähe der Hansestadt Lübeck dachten, verschwenden sie heute nicht mehr. Warum auch, es passt einfach.

