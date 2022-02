Upahl

Am Montag, den 7. Februar, beginnen in Mecklenburg-Vorpommern die Winterferien. Wer von den Kindern und Jugendlichen in der schulfreien Zeit nicht verreist, kann auch zu Hause und in der unmittelbaren Umgebung einiges erleben. Das trifft zum Beispiel auf den Nachwuchs aus den Gemeinden Upahl und Testorf-Steinfort zu. Auf sie wartet ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.

Mit Spielen und Experimenten starten die Kinder und Jugendlichen am 7. Februar in der Schlossremise Plüschow. Von 13 bis 18 Uhr ist bei Aktionen wie Malen, Galgenraten, Looping Louie oder Black Dog für alle etwas dabei. Außerdem gibt es einige Preise zu gewinnen. An eine Versorgung über Mittag ist mit Kartoffelsalat und Würstchen bei einem Unkostenbeitrag von einem Euro ebenfalls gedacht. Sollte das Wetter mitspielen, dann könnten die Spiele auch im Wald stattfinden. So die Aussage von der Bereichssozialarbeiterin Katrin Heinze, die den Ferienplan erstellt hat.

Seidentücher mit Batik-Farben

Am 8. Februar hat der Jugendclub Upahl von 14.30 bis 20 Uhr geöffnet. Angeboten werden in dieser Zeit das Gestalten von Seidentüchern mit Batik-Farben und ein Tischtennisturnier mit einer Preisverleihung. An gleicher Stelle lockt am Tag darauf zur selben Zeit ein Malwettbewerb, wo Bilder der Acrylmalerei ausgewertet werden. Zum Abendessen dürfen sich die Teilnehmer auf eine leckere Pizza-Torte freuen. Mitzubringen sind an beiden Tagen jeweils ein Euro.

Afrikanischer Film und Spiele

Interessante Informationen über Land und Leute erfahren die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen am 10. Februar von 14.30 bis 20 Uhr im Upahler Jugendclub bei einer Reise durch Afrika. Gezeigt wird ihnen dazu ein Film, sie können an afrikanischen Spielen teilnehmen, aber auch Tiere basteln und bemalen. An ein typisches Essen aus Afrika ist ebenfalls gedacht. Der Unkostenbeitrag beträgt 1,50 Euro.

Spannung und Abwechslung verspricht der 11. Februar. Im Testorfer Jugendclub wird dann ab 14.30 Uhr zur beliebten Schweinejagd eingeladen, wo die Teilnehmer schnell sein und sich Wörter merken müssen. Auch dort werden Preise verliehen. Zum Abschluss wartet auf alle noch eine besondere Überraschung. Denn abends steigt eine Spaghetti-Party, die sicher so ganz nach dem Geschmack der Kinder und Jugendlichen sein dürfte. Wer dabei sein möchte, zahlt 1,50 Euro.

Kurzfristige Änderungen im Programm sind aufgrund der Corona-Lage natürlich immer möglich. Darauf weist Katrin Heinze hin. Für weitere Informationen ist sie telefonisch unter 0160/92205061 zu erreichen.

Von Dirk Hoffmann