Urlaub in Boltenhagen: Ostseebad lockt in der Corona-Krise neues Klientel

Boltenhagen

Für eine Saisonbilanz sei es fast noch zu früh, findet Hannes Palm vom Hotel „Auszeit“. „Wir haben bis Anfang November Saison“, sagt er und hofft, dass alle 30 Betten bis dahin belegt bleiben, denn als Hotel könne man, anders als in der Gastronomie, die verlorene Zeit durch den Lockdown nicht wieder aufholen. „Viele unserer Gäste haben die Ostsee gerade erst entdeckt“, berichtet der junge Hotelier. „Sie sind aus ihren bisherigen Auslandsurlauben anderes gewohnt: all inklusive, ein wohltemperiertes Mittelmeer und touristisch sehr gut erschlossene Regionen.“

„Da muss echt was passieren“

90 Prozent seiner Gäste seien mit dem Fahrrad unterwegs. „Da muss echt etwas passieren“, fordert Palm. „Die Radler fahren wild durch die Gegend, das muss besser gelenkt werden.“ Es brauche gute Karten, einen Lückenschluss im Radwegenetz und eine bessere Beschilderung, im besten Fall eine App. Er hat Sorge, dass der Tourismus im Ostseebad zu sehr auf Quantität setzen könnte. „Unsere Kernkompetenz sind die Natur, die Landschaft, die Jahreszeiten,“ findet er.

Spontan ist kein Tisch zu kriegen

Gut gefällt ihm, dass der Bürgermeister die „Turmgespräche“ wieder reaktiviert habe. Dort hätten die Touristiker einen Ort, um sich untereinander auszutauschen. Ein Problem sieht er in der gastronomischen Versorgung seiner Gäste. Da er selbst nur Frühstück anbietet, sind diese auf Restaurants zum Mittag- und Abendessen angewiesen. „Spontan einen Tisch zu kriegen, ist fast unmöglich, darum gebe ich meinen Gästen Empfehlungen und rate, schon vor der Anreise zu reservieren.“

„Es ist voll, man muss anstehen, es dauert zu lange“

Eng wird es häufig auch für die Urlauber, die sich selbst versorgen. Obwohl Boltenhagen mit vier Supermärkten verhältnismäßig gut ausgestattet ist, stoße die Logistik in der Saison an ihre Grenzen, berichtet Heiko Seemann vom gleichnamigen Edeka-Markt. Ein LKW Ware würde täglich angeliefert. 200 Rollis pro Woche in die Regale geräumt. Wenn es dann mal keine Wassermelone oder keine Milch mehr gäbe, reagierten die Urlauber öfter mal frustriert.

Touristen stehen Schlange vor dem Bäcker in der Edeka-Filiale in Boltenhagen Quelle: Heiko Seemann

„Es ist voll, man muss anstehen, es dauert zu lange“, berichtet der Einzelhändler. „Unsere Verkäuferinnen sind das Ende im Glied, wo dann der Frust rausgelassen wird.“ Umsatzmäßig sei er wieder da, wo er vor Corona war, freut sich Seemann, denn im Winter muss Edeka wieder mit 600 Boltenhagener Haushalten auskommen.

Ossebo-Geschäftsführer Heiko Subat Quelle: Ossebo

Von einer „Supersaison mit sehr guter Auslastung“ schwärmt auch Heiko Subat, Geschäftsführer bei Ossebo. Der Vermieter von Ferienwohnungen wünscht sich, Boltenhagen möge sich vermehrt für den Ganzjahrestourismus engagieren. Ferienwohnungen und Gastronomie seien in diesem Jahr 20 – 25 Prozent teurer geworden, die Kosten für Serviceleistungen seien sogar um bis zu 50 Prozent gestiegen. „Die Preisangleichung war lange überfällig“, so der Gastgeber. Die Mehreinnahmen würden an die Mitarbeiter und Subunternehmer weitergegeben.

„Wenn Du gut bezahlst, hast Du auch gutes Personal“

Zum Personalmangel ist sein Credo: “Wenn Du gut bezahlst, hast Du auch gutes Personal.“ Sicher hätten sich viele umorientiert, nachdem sie so lange in Kurzarbeit waren. Ein Trend sei, vom Service in die Pflege zu wechseln. Kürzlich habe er einen der bekanntesten Kellner des Ostseebades als Krankenwagenfahrer wieder getroffen. Trotzdem: „Die Jobs in der Gastro haben zu Unrecht einen schlechten Ruf“, findet Subat, dessen Kinder selbst kellnern gehen. „Das macht doch Freude, wenn der Gast zufrieden ist, man wird wahrgenommen und bekommt Bestätigung.“

Wir kommen wieder!

Klar sei die Klientel anders geworden. Das merke man auch am Geschmack: „Helle Möbel sind gefragt, moderner skandinavischer Stil, keine Eichenmöbel, keine Gardinen.“ Das sei aber auch viel einfacher in Schuss zu halten, verrät der Vermieter. „Das ist wie im Feriendorf von Dirty-Dancing“, vergleicht er „wir müssen uns verändern, hängen da noch in der Nach-Wendezeit fest.“ Viele Gäste seien schon jetzt positiv überrascht gewesen und hätten sich gefragt, warum sie sich all die Jahre zum Sommerurlaub in den Flieger gequetscht haben: „Wir kommen wieder!“ hätten sie ihm versprochen.

Von Annabelle von Bernstorff