Urlaub mit oder ohne Maske: Das sagen Touristen in Boltenhagen und Travemünde dazu

Boltenhagen/Travemünde

Frühlingshafte 15 Grad Celsius und strahlender Sonnenschein locken in diesen Tagen Urlauber aus der gesamten Bundesrepublik in das Ostseebad Boltenhagen. Sie schlendern mit T-Shirts und dünnen Jacken, die sie teils um die Hüften gebunden haben, über die Ostseeallee und essen dabei genüsslich eine Kugel Eis. Andere sitzen etwa im Gourmetbistro in der Hausnummer neun und stärken sich mit einer warmen Mahlzeit.

Als eine Frau ihren Mundschutz hervorholt und eines der Gummibänder um das erste Ohr spannt, um das Lokal zu betreten, weist ein Kunde, der an einem der Tische sitzt, sie zurecht: „Sie müssen keine Maske aufsetzen“, sagt er. Der Mann irrt sich.

Unterschiedliche Corona-Regeln

Zwar hat der Bundestag dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt und damit tiefgreifende Beschränkungen im öffentlichen Leben seit dem 20. März untersagt, doch schärfere Schutzmaßnahmen bleiben in Corona-Hotspots eine Option. Das Land Mecklenburg-Vorpommern, wo die Sieben-Tage-Inzidenz seit Samstag wieder unter 1000 liegt, beansprucht sie für sich. Bisherige Corona-Regeln wie Maskenpflicht und Abstand gelten bis zum 27. April. Auch an der frischen Luft wird bei Menschenmengen weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.

Nah beieinander und doch verschieden Weil Mecklenburg-Vorpommern im Gegensatz zu Schleswig-Holstein als Corona-Hotspot gilt, unterscheiden sich die Regeln derzeit stark. So stehen in MV Maßnahmen wie eine Maskenpflicht in Hotels, der Gastronomie und der Kultur auf der Tagesordnung. Zudem gilt die 3G-Regel für Touristinnen und Touristen in Beherbergungsbetrieben. In Schleswig-Holstein dagegen sind Reisen ohne Einschränkungen möglich. Die Maskenpflicht beschränkt sich auf Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und öffentliche Verkehrsmittel.

In anderen Bundesländern, darunter Schleswig-Holstein, geht man derweil einen „Schritt in Richtung Normalität“, wie es seitens der Landesregierung in Kiel heißt. „Es gelten fast keine Einschränkungen mehr“, so der Wortlaut auf der Webseite.

Am ersten Tag des Urlaubs ohne Maske in den Supermarkt

Bei einigen Touristinnen und Touristen in Boltenhagen tragen die neuen alten Maßnahmen daher zu Verwirrung bei: „Wir sind am ersten Tag unseres Urlaubs ohne Maske in den Supermarkt gegangen“, sagt Radek Gasior aus Nordrhein-Westfalen, der mit Frau und Kind über Ostern einen Kurztrip macht.

Mit der Maske unter dem Kinn läuft Radek Gasior (39) durch das Ostseebad Boltenhagen. Quelle: Jessica Orlowicz

Die Verkäuferin habe sie dann freundlich auf die Regel hingewiesen. Immerhin war die Familie gewappnet für so einen Fall: „Zum Glück hatten wir noch Masken dabei“, berichtet der 39-Jährige.

„Seit Pandemiebeginn gilt: 16 Bundesländer, 16 Meinungen“

Auch für Silke Arous aus Niedersachsen, die das Ostseebad seit rund 20 Jahren mit ihrem Mann besucht, bedeutet die Pflicht zum Tragen eines Atemschutzes eine erneute Umgewöhnung. „Das ist ein unschönes Gefühl“, sagt sie. „Es reicht langsam mit Corona.“

Die Eheleute Ahmed Arous (53) und Silke Arous (52) sind große Boltenhagen-Fans. Von der Maskenpflicht haben sie allmählich aber genug. Quelle: Jessica Orlowicz

Auch das Verständnis ihres Gatten Ahmed Arous stößt zwei Jahre nach Pandemiebeginn an seine Grenzen. „Mit welcher Begründung ist das hier ein Hotspot?“, fragt er sich mit Blick auf die Lage in den Krankenhäusern in MV. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt an diesem Tag laut Impfportal des Landes bei 5,3, Tendenz sinkend. Vor allem mangelt es dem 53-Jährigen in der Krise aber an einheitlichen Regeln: „Stattdessen gilt immer: 16 Bundesländer und 16 Meinungen.“

MV: 3G-Regel fällt am Gründonnerstag in vielen Bereichen

Andere, die in der Ostseeallee ihren Kurzurlaub einleiten, halten am Atemschutz fest. „Ich halte die Maskenpflicht weiter für sinnvoll, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Lebensmittelhandel“, sagt Steve Harendorf aus Brandenburg, der in Boltenhagen Verwandte besucht. Gleichzeitig unterstützt der 44-Jährige, dass seit Gründonnerstag die 3G-Regel in MV weitestgehend weggefallen ist. „Gerade in einer touristischen Hochburg wie hier wären Zugangsbeschränkungen ein falsches Signal.“

Steve Harendorf (44) aus Brandenburg trägt auch freiwillig eine Maske. Quelle: Jessica Orlowicz

In der Hotellerie stehen sie noch immer auf der Tagesordnung: Während in Schleswig-Holstein Belege über überstandene Infektionen, Impf- sowie Testnachweise Geschichte sind, gilt für Urlauberinnen und Urlauber in MV die 3G-Regel. Darüber hinaus haben Veranstalter die Möglichkeit, in Innenbereichen 2G vorauszusetzen.

Schleswig-Holstein setzt auf Eigenverantwortung statt Regeln

Wie unterschiedlich die Corona-Maßnahmen dieser Tage sind, verdeutlicht ein Blick auf einen weiteren Erholungsort, knappe 30 Kilometer weiter: Travemünde in Lübeck. Auch hier genießen die Touristinnen und Touristen bei einem Spaziergang am späten Nachmittag die letzten Sonnenstrahlen, manche sitzen dafür im Außenbereich eines Restaurants und trinken Wein. Wie in Boltenhagen heißt es beim Betreten des Ristorante Due Fratelli in der Vorderreihe: „Hier brauchen Sie keine Maske mehr.“ Diesmal spricht der Kellner, der selbst breit und sichtbar lächelt.

Im Norden Deutschlands gilt die Maskenpflicht nur noch in Ausnahmefällen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Krankenhaus und in der Pflege. Ansonsten setzt Schleswig-Holstein auf das eigene Ermessen.

Restaurantbetreiber in Travemünde: „Ist viel entspannter jetzt“

Für Mirlind Salihi, Betreiber des Lokals in der Hausnummer 17, bedeutet diese Entscheidung Erleichterung. Zwar sei fraglich, ob die Nachfrage in seinem Restaurant gerade wegen des Sommers oder wegen der Lockerungen steigt. Fakt sei aber: „Es ist viel entspannter jetzt.“ 90 Prozent seiner Gäste zeigten sich erleichtert über den Fall der Maske. Hinzu komme zufriedenes Personal: „Hier läuft man schnell mal 30 000 Schritte am Tag“, berichtet der 31-Jährige. „Das ist anstrengend mit der Maske, auch das Auf- und Absetzen, wenn man zwischendurch etwas trinkt.“

Die Kellnerinnen und Kellner des Ristorante Due Fratelli in der Vorderreihe freuen sich über die neuen Freiheiten. Das gefällt Betreiber Mirlind Salihi (r). Quelle: Jessica Orlowicz

Ein Freund der neuen Freiheiten ist auch Ulf Reinhardt, der aus Niedersachsen kommt und in Travemünde Urlaub macht. „Nach zwei Jahren ohne Maske unterwegs sein, das fühlt sich an wie früher“, sagt der 54-Jährige. Deshalb sei es schön, sie gelegentlich abzusetzen. „Wenn es zu eng wird, tragen viele die Maske aber auch freiwillig.“

Schülerinnen und Schüler kennen das Tragen einer Maske gut

Zu ihnen zählt Familie Gockel aus NRW. „Natürlich nervt mich die Maske, aber ich halte sie trotzdem für eine gute Möglichkeit, mich zu schützen“, sagt Mutter Yvonne, die mit ihrem Mann Michael und Sohn Jannik zum Shoppen über die Vorderreihe schlendert. Das sehen die Männer ähnlich. Für den 13-jährigen Jannik ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dank der Schule Normalität: „Da suchen wir uns das zwar auch selbst aus, aber die meisten in meiner Klasse machen das noch.“

Jannik Gockel (13) macht mit seiner Mutter Yvonne (51) und seinem Vater Michael (47) einen Kurztrip in Travemünde. Quelle: Jessica Orlowicz

Bettina Pape kennt sich in beiden Orten gut aus: Sie hat seit 1994 eine Ferienwohnung in Boltenhagen, lebt aber in Schleswig-Holstein. Aus ihrer Sicht ist es an der Zeit, dass jede und jeder für sich entscheidet. „Ich selbst bin durch meine Brille mit der Maske sehr gehandicapt, wenn ich in einen Laden gehe“, berichtet sie. „Und da es nicht ohne Brille geht …“ Ein Problem, das mindestens noch bis zum 27. April anhält: Dann laufen die schärferen Regeln in Mecklenburg-Vorpommern vorerst aus.

Von Jessica Orlowicz