Urlauberin in Boltenhagen noch immer vermisst: Ist die Frau ertrunken?

Boltenhagen

Wie vom Erdboden verschluckt: Seit Wochen wird in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) eine Urlauberin vermisst. Renate Breitmeier war am 25. März plötzlich nicht mehr da. Ihr Mann hatte sie daraufhin als vermisst gemeldet.

Es begann eine groß angelegte Suche, wie sie die Region bisher kaum kannte. Drohnen, Spürhunde, Helikopter. Polizei, Feuerwehr und Ordnungshüter der Gemeinde – alle waren im Einsatz, um die als leicht verwirrt geltende Dame zu finden. Doch bisher gibt es keine Spur von ihr. Jetzt hat die Polizei ihre Taucher geschickt.

Mehr als drei Stunden im Wasser gesucht

Knapp einen Monat später ist das Ergebnis das gleiche. Es gibt keine Anhaltspunkte, keine Spuren. Die Frau, die mittlerweile ihren 70. Geburtstag gehabt haben soll, könnte diesen womöglich nicht erlebt haben. „Unsere jüngste Maßnahme war der Einsatz der Taucherstaffel von der Bereitschaftspolizei“, sagt Annette Schomann, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar. Mit acht Einsatzkräften seien die Spezialisten mehr als drei Stunden im Einsatz gewesen. Gesucht wurde mit mehreren Tauchern und hochtechnisierten Schlauchbooten. Aber weder mit Kameras noch mit Echoloten und den Männern im Wasser sei etwas aufzuspüren gewesen. „Abgesucht wurde ein großes Gebiet. An der Hafenanlage an der Weißen Wiek, am Fähranleger, an der Steganlage und an der Promenade. Immer noch keine Spur“, erklärt Schomann.

Renate Breitmeier wird vermisst. Quelle: Polizei

Hoffnung, die Frau lebend zu finden, gebe es kaum noch. In Boltenhagen ist das Verschwinden der Urlauberin unerklärlich. „Mich sprechen unsere Einwohner immer wieder an, ob die Dame schon gefunden wurde“, sagt Bürgermeister Raphael Wardecki. Doch auch seine Antwort bleibt die gleiche: „Leider nein.“ Die Schilder, die in den Läden hingen, um Hinweise auf die Vermisste zu erbitten, wurden abgenommen.

Wardecki selbst war beim ersten Großeinsatz der Polizei in Verbindung mit Feuerwehr und Ordnungshütern dabei. Seine Freundin sei Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und er habe sich mit um die Versorgung der Einsatzkräfte gekümmert. „Da wurde wirklich sehr intensiv gesucht. Ich denke, nach dieser Aktion schwanden die Chancen, die Frau noch zu finden“, so Wardecki. Mit Spürhunden und Dutzenden Beamten, die die Waldstücke Meter für Meter durchkämmten, war vor allem im Ortsteil Tarnewitz nach Renate Breitmeier gesucht worden. Hier soll sie das letzte Mal gesehen worden sein.

Zeugen sahen die Urlauberin zuletzt im Strandkorb am Hafen

Nach Zeugenaussagen hatte die Urlauberin in einem Strandkorb am Hafen der Weißen Wiek gesessen. „Ich glaube noch immer, dass sie in den Shuttlebus gestiegen ist. Der hielt ja quasi direkt vor ihrer Nase“, mutmaßt Mathias Brennecke, der Assistent vom Hafenmeister ist und auch mit der Feuerwehr Boltenhagen nach der Vermissten gesucht hatte. Das mag Busfahrer und Shuttlebusbetreiber Matthias Beckert aber nicht glauben. „Wenn sie einsteigt, dann muss sie ein Ticket kaufen oder etwas vorzeigen, wie einen Ausweis. Wir haben bei allen unseren Fahrern nachgehakt, ob sie die Dame bemerkt haben. Da war nichts“, erklärt er. Keine Hinweise auf Busfahrten, keine Anhaltspunkte im Wald – die Ermittler tappen im Dunkeln. Seit Wochen.

Am Hafen an der Weißen Wiek im Ortsteil Tarnewitz verliert sich die Spur der vermissten Renate Breitmeier. Quelle: Mario Kuska

Deshalb blieb immer noch die Möglichkeit, dass Renate Breitmeier im Wasser gefunden werden könnte. Einer, der sich in den Gewässern vor Boltenhagen bestens auskennt, ist Dieter Kalfack. Der Tauchlehrer am Dorfhotel im Ortsteil Tarnewitz sagt: „Hier hinten bei uns kann sie kaum ertrunken sein. Erst nach 50 Metern gibt es eine Kante im Wasser, wo es tiefer wird. Es wäre aufgefallen, wenn hier jemand ins Wasser geht. Es war ja noch kalt. Am Hafen jedoch könnte sie theoretisch hineingefallen sein. Aber nach all den Wochen wäre ein Körper längst wieder aufgetaucht“, so Kalfack.

Ermittler forschen im Umfeld der Familie in Sachsen-Anhalt

Doch auch die Spezialisten der Tauchstaffel hatten nun keinen Erfolg. „Ich habe noch nie so einen Einsatz verfolgt wie diesen. Es wird wirklich alles getan, um die Frau zu finden“, sagt Hafenmeister Timo Holländer. Für ihn sei es unverständlich, dass bei diesen ganzen Maßnahmen noch immer keine Spur gefunden wurde. Doch aufgegeben haben die Ermittler nicht. Der Einsatz der Taucher war ein weiterer Versuch, Renate Breitmeier zu finden. Doch auch in anderer Hinsicht waren die Beamten noch tätig. „Parallel läuft ein Ermittlungshilfeersuchen“, sagt Annette Schomann. Dabei seien Beamte in Sachsen-Anhalt im Einsatz, die jetzt das Umfeld des Ehepaares abklopft, das in Boltenhagen gemeinsam Urlaub gemacht hatte. „Bisher ist die Vermisste auch dort nicht aufgetaucht, aber die Ermittlungen laufen weiter“, sagt Annette Schomann.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinweise bitte an die Polizei

Renate Breitmeier ist 69 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie einen schwarz-weiß karierten Mantel, den sie auch über dem Arm getragen haben könnte. Sie hatte einen grünen Schal dabei und trug einen dunkelroten Rock mit schwarzer Strumpfhose. Sie hatte braune Schuhe an und trug eine helle Brille. Außerdem hatte sie eine Handtasche bei sich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 0 38 81 / 7200, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von Mario Kuska