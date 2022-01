Klütz

In der Stadt Klütz, dem Ostseebad Boltenhagen und den Gemeinden Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst und Zierow gelten seit Weihnachten ganz klare Regeln für Hundehalter und ihre Vierbeiner. Bislang hatten sich die Kommunen auf die Landesverordnung für Hundehalter bezogen. Doch dort waren einige Punkte nicht ganz deutlich geregelt. So heißt es in der Landesverordnung, dass Hunde bei Versammlungen, Umzügen, Volksfesten oder bei großen Menschenansammlungen in öffentliche Verkehrsmitteln, Geschäften oder in Tiergärten an der Leine gehalten werden müssen.

Viele Urlauber kommen mit Hund

Das reicht aber in Orten wie Boltenhagen, wo im Sommer tausende Urlauber sind, von denen auch viele ihren Hund mitbringen, nicht aus. Wer sollte festlegen, wann die Spaziergänger auf der Strand- und Mittelpromenade eine Menschenansammlung darstellen? Daher wurde auf den Wunsch der meisten Bürgermeister der Amtsgemeinden eine eigene Satzung erlassen. Sie ist in allen sechs Kommunen des Amtes Klützer Winkel gültig. Grundsätzlichen Leinenzwang gibt es allerdings nicht in Klütz und Kalkhorst.

Leinenpflicht im Kurpark und auf der Seebrücke

Im Ostseebad Boltenhagen müssen jetzt auf allen öffentlichen Straßen, Grünflächen und sonstigen Verkehrsanlagen innerhalb der geschlossenen Ortschaft Hunde angeleint sein. Das gilt besonders im Kurpark, auf der Seebrücke, auf der Mittel- und der Strandpromenade, an der Ostseeallee und am Badestrand. Für Damshagen, Hohenkirchen und Zierow gilt, dass Hunde auf den öffentlichen Straßen, Wegen, Grünflächen und sonstigen Anlagen innerhalb der geschlossenen Ortschaft angeleint sein müssen.

Auf Kinderspielplätze, die Gelände von Kitas, Schulen oder Sportanlagen sowie in öffentliche Gebäude des Amtes Klützer Winkel oder der amtsangehörigen Gemeinden dürfen Hunde nicht mitgenommen werden. Ausgenommen sind Diensthunde von Behörden oder Assistenzhunde.

Geldbußen bis zu 5000 Euro

Wer mit einem Hund spazieren geht, ist verpflichtet Kot des Tieres einzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes dürfen kontrollieren, ob die Hundehalter Beutel dazu dabei haben. Verstöße gegen die neue Verordnung über das Führen von Hunden gelten als Ordnungswidrigkeit, für die eine Geldbuße bis zu 5 000 Euro verhängt werden kann. Die gesamte Verordnung ist auf der Internetseite des Amtes Klützer Winkel unter Bekanntmachungen zu finden.

Von Malte Behnk