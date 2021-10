Urnen-Streit in Boltenhagen: Erste Rücktrittsforderungen werden laut

Boltenhagen

Nachdem in der vergangenen Woche die Gemeindevertretersitzung in Boltenhagen abgebrochen worden war, weil eine Frau schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Raphael Wardecki erhob, hat sich nun eine Debatte entwickelt, in der erste Rücktrittsforderungen laut werden.

Die Frau beschuldigt den ehrenamtlichen Bürgermeister, der ein Bestattungsunternehmen betreibt, die Urne mit der Asche ihres Großvaters nicht vertragsgemäß bestattet zu haben. Wardecki selbst bezeichnet die Vorwürfe als haltlose Verleumdung. Zwei Leserbriefe beschäftigen sich mit dem Thema.

Eklat wurde bewusst herbeigeführt

„Dass in Boltenhagen vieles anders läuft als üblich, ist inzwischen ja allgemein bekannt. Die Sitzung der Gemeindevertretung am letzten Donnerstag ist wohl aber ein Höhepunkt von Intrigen und Machenschaften gewesen. Ich bin entsetzt über das Verhalten des stellvertretenden Bürgermeisters. Eigentlich sollte er, der selbst auch das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters inne hatte, die Kommunalverfassung kennen und auch wissen, wer Einwohner ist.

Seine Inkompetenz hat er sehr deutlich zur Schau gestellt, als er eine Bürgerin aus Detmold, die ein absolut privates Anliegen an den Bürgermeister als Privatperson, das weder die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen noch die Tätigkeit des Bürgermeisters betrifft, zur Einwohnerfragestunde eingeladen und sie ermutigt, dort doch aufzutreten. Mit seinem Verhalten schädigt sich der stellvertretende Bürgermeister jedoch nur selbst. Das bewusste Vorgehen eines Amtsinhabers ist inakzeptabel und darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Der stellvertretenden Bürgermeister sollte ernsthaft über die Niederlegung seines Mandates nachdenken, denn er ist als Vertreter für alle Bürger so nicht tragbar.“ Heino Abrams, Boltenhagen

War der Abbruch der Sitzung rechtens?

„Warum brach Herr Wardecki diese äußerst wichtige Sitzung ab? Investoren, Planer etc. waren eigens angereist. Beide stellvertretende Bürgermeister waren anwesend, sie hätten die Sitzung weiterführen können, die Beschlussfähigkeit war ebenfalls gegeben. Richtig ist: Eine Gemeindevertretersitzung darf laut § 12 (1) der Geschäftsordnung abgebrochen werden, wenn störende Unruhe vorliegt. Da die mutmaßlich geschädigte Frau bereits den Sitzungssaal nach Aufforderung des Bürgermeisters und aus Respekt vor der Arbeit der Gemeindevertretung verlassen hatte, war der anschließende Abbruch der Sitzung überhaupt nicht notwendig.

Doch von vorn: Nachdem die Sitzung in der Einwohnerfragestunde vom Bürgermeister unterbrochen wurde, verließen alle Gemeindevertreter den Saal. Während der Sitzungsunterbrechung verwies Herr Wardecki die mutmaßlich geschädigte Frau des Saales. Nach der Unterbrechung betraten alle Gemeindevertreter wieder den Raum, und Herr Wardecki fuhr mit der Bürgerfragestunde fort. Als er dann zur Tagesordnung übergehen wollte, stellte Herr Steigmann den Antrag, dass Herr Wardecki die Sitzungsleitung an seine Stellvertreter abgeben solle. Aber: Herr Wardecki ließ nicht über diesen Antrag abstimmen, sondern brach die Sitzung ohne Begründung ab.

Im OZ-Bericht vom 23. Oktober sagt Herr Wardecki, dass diese „schwerwiegenden Vorwürfe … mit seiner Arbeit als Bürgermeister nichts zu tun hätten.“ Also: Ist der Abbruch einer Gemeindevertretersitzung aus rein privaten Gründen eigentlich rechtens? Herr Wardecki hat mit dem Abbruch dieser Sitzung nur eins bestätigt: Seine Privatangelegenheiten behindern eindeutig seine Arbeit als Bürgermeister des Ostseebades Boltenhagen. Mein Vorschlag: Lassen Sie Ihre Tätigkeit als Bürgermeister bis zur Klärung der … schwerwiegenden Vorwürfe ruhen. Einfach nur zu sagen, dass man Anzeige wegen Verleumdung getätigt habe und das nun bereits mehrfach, wird nicht die Lösung der anstehenden Probleme sein.“ Petra Broska, Boltenhagen

Von Michael Prochnow