Ursula Bolz erklärt 130 Jahre Molkerei in Klütz

Klütz

Seit etwa 130 Jahren gibt es die Molkerei in Klütz. Die letzten Milchprodukte wurden dort 1990 hergestellt. Danach wurde das markante Gebäude an der Lübecker Straße zu einem Haus für Kunst und Kunsthandwerk. Catrin Freuschle und Martina Peters betreiben in den Räumen, die sie selber umgebaut haben Galerien.

Am Sonnabend führt Ursula Bolz, die letzte Betriebsleiterin der Molkerei, durch die jetzt anders genutzten Räume und erklärt, wo früher der berühmte Käse „Klützer Gold“ reifte und wie die Arbeitsabläufe waren. Um 11 Uhr beginnt die Führung.

Passend dazu haben die Galeriebetreiber eine Ausstellung zusammengestellt. Alte Fotos und Unterlagen der Molkerei geben einen kleinen Einblick in die Geschichte. Darunter sind alte Zeitungsseiten zwischen denen Milchabrechnungszettel liegen, eine Molkereichronik von Ursula Joswig oder ein handgeschriebenes Heft mit Fotos von Elisabeth Mietz, das auch andere Sehenswürdigkeiten der Stadt beschreibt. „Zum Teil haben wir Ausstellungsstücke hier gefunden, andere sind uns geliehen worden“, sagt Catrin Freuschle.

Martina Peters zeigt alte Milchabrechnungszettel zwischen Zeitungsseiten. Quelle: Malte Behnk

Um die Entwicklung der Molkerei zu zeigen, sind Aufnahmen aus dem Molkereibetrieb in alte Fensterrahmen gespannt, die auch jeweils ein Bild aus der Zeit des Umbaus zeigen und ein leeres Feld haben, durch das der Betrachter den heutigen Zustand sieht.

Von Malte Behnk