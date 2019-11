Dassow

Ein VW Sharan ist wahrscheinlich zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh in Dassow ( Landkreis Nordwestmecklenburg) gestohlen worden. Der Halter des Wagens stellte am Freitagmorgen fest, dass sein Auto mit einem GVM-Kennzeichen nicht mehr in der Lübecker Straße stand.

Das Auto hat einen Wert von circa 11 000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen dem 21. November um 19.50 Uhr und dem 22. November um 6.40 Uhr etwas gesehen haben. Wer Hinweise dazu hat, kann sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 melden.

Von OZ