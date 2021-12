Vakzin von Winfried Stöcker: Leser diskutieren im Netz über die illegale Impfaktion

Lübeck/Grevesmühlen

Der Grevesmühlener Apotheker Stephan Holm-Bertelsen staunte nicht schlecht, als eine Kundin ihm ihr Impfzeugnis präsentierte und darum bat, das Vakzin in den elektronischen Impfstatus einzutragen. Das ist in Apotheken durchaus üblich. Nur in diesem Fall handelte es sich um einen Impfstoff, der überhaupt nicht zugelassen ist. Wie sich herausstellte, hatte die Frau, die aus Finnland stammt, sich den Impfstoff von Winfried Stöcker verabreichen lassen. Der Euroimmun-Gründer und Millionäre hatte als einer der ersten, einen Covid 19-Impfstoff entwickelt. Im Frühjahr 2021 präsentierte er seine Forschungsergebnisse auf einem Pressetermin in Grevesmühlen. Das Problem dabei: Winfried Stücker hat nie eine Zulassung beantragt und dementsprechend auch keine erhalten. Getestet hatte er den Impfstoff damals an sich selbst und freiwilligen Probanden.

Stöcker, der in den vergangenen Jahren durch seine Nähe zur AfD und kritischen Äußerungen aufgefallen war, hat bereits mehrere Impfaktionen organisiert. Einladungen dazu gibt es an einen ausgewählten Personenkreis per Mail, so lief es auch bei der Lübecker Aktion auf dem Flughafengelände. Den Flughafen hat der millionenschwere Unternehmer vor einigen Jahren gekauft. Verabreicht worden war das Vakzin dort nicht von Stöcker selbst, sondern von befreundeten Medizinern. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in diesem Fall.

Im Netz diskutieren seit einer Woche die Leser ziemlich kontrovers über Winfried Stöcker. Während einige Leser der Meinung sind, dass der Staat die Zulassung des Impfstoffes aus Groß Grönau vorsätzlich blockieren würde, fragen sich andere, was Menschen dazu treibe, sich einen nicht zugelassenen Impfstoff verabreichen zu lassen.

Von Michael Prochnow