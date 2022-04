Kirch Mummendorf

Es ist ein schwerer Fall von Vandalismus, der gerade den kleinen Ort Kirch Mummendorf in der Gemeinde Stepenitztal erschüttert. Am Alten Schusterhaus, mitten im Ort, genau neben dem Gemeindehaus, sind jetzt 13 Scheiben von Fenstern und Türen eingeschlagen worden. Hauswände wurden mit schwarzem Lack aus Spraydosen verschandelt. Hausbesitzer Jens-Martin Speck ist schockiert und hat die Polizei eingeschaltet.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

„Bei uns ist eine Anzeige gegen unbekannt eingegangen“, sagt Annette Schomann, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. 3000 Euro Schaden seien laut erster Schätzung entstanden. Vor Ort hätten die Polizeibeamten Spuren gesichert.

„Wir stehen ganz am Anfang und ermitteln in alle Richtungen“, heißt es von den Beamten der Polizei. Zu weiteren Hintergründen der Tat könnten die Ermittler derzeit noch keine Angaben machen. Alles weitere wären Mutmaßungen, die Polizei kümmere sich derzeit um die Fakten und suche noch nach Zeugen, lässt Annette Schomann wissen.

Das Alte Schusterhaus in Kirch Mummendorf: Hier wurde Scheiben eingeworfen und Wände beschmiert. Quelle: Mario Kuska

Was sich in der Nacht vom 9. auf den 10. April gegen 0.30 Uhr wirklich abgespielt haben könnte, zeigen zumindest die immensen Schäden am Haus. Eingeschlagene Fenster, Türen und die beschmierten Hauswände sprechen für sich. Jemand muss sich die Mühe gemacht haben, längere Zeit mit seinen Straftaten zuzubringen.

Jens-Martin Speck, der Eigentümer des Alten Schusterhauses, ist fassungslos. „Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Das sieht mir ganz klar nach Vorsatz aus, denn ich habe nicht einen einzigen Stein im Haus gefunden. Die Scheiben müssen also nicht eingeworfen, sondern mit einem Gegenstand aus nächster Nähe eingeschlagen worden sein. Vielleicht mit einem Hammer. Dazu kommen die Schmierereien, die ich ohne viel Aufwand nicht von den Lehmwänden bekommen werde. Es ist eine Sauerei“, so der 67-Jährige, der seit drei Jahren an der Restaurierung des Hauses arbeitet.

Nachbarin dachte, es seien Schüsse gefallen

Eine Zeugin hat es in der Nacht zumindest gegeben – Nachbarin Ruth Rehsöft. „Ich konnte nicht schlafen und plötzlich hörte ich es immer wieder knallen. Erst dachte ich, es wären die Pferde im benachbarten Stall, die gegen die Boxen treten. Dann hatte ich schon Angst, dass das Schüsse wären. Weil unser Schlafzimmer nach hinten raus liegt, konnte ich nichts sehen. Ich habe aber noch gehört wie ein Auto weggefahren ist. Morgens sah ich dann, was im Haus gegenüber alles zerstört wurde“, so die Nachbarin von Jens-Martin Speck. Sie informierte eine befreundete Nachbarin per WhatsApp und die rief dann den Eigentümer an.

Scheiben eingeschlagen und Wände beschmiert Quelle: Mario Kuska

Besonders ärgerlich: Für die Fenster und Türen wird der Eigentümer kein Geld zurückbekommen. In seiner Versicherung des Hauses sei Glasbruch nicht drin. Immerhin werde es etwas Entschädigung für das Entfernen der schwarzen Schmierereien geben. „Da war die Versicherung kulant“, so Speck.

Ob er die speziellen Scheiben der Doppelverglasung in dieser Form noch einmal wiederbeschaffen könne, da sei Speck skeptisch. „Das sind alte DDR-Fabrikate, die ich mir extra in Rostock besorgt hatte – aufwändig in verbleiten Fassungen“, so der Geschädigte.

Familienfehde: Hausbesitzer vermutet Tathintergrund

Zum Motiv der Tat konnte die Polizei bisher nichts sagen. Doch Jens-Martin Speck hat einen vagen Verdacht, ohne aber direkt Anschuldigungen gegen Personen machen zu wollen. Schon lange schwele ein Streit mit einer Familie, die das Haus angeblich ebenfalls hatte erwerben wollen. Den Zuschlag von der Gemeinde bekam seinerzeit Jens-Martin Speck. „Es war tatsächlich ein Schnäppchen und seitdem versucht man mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Sogar Anzeigen beim Bauamt wurden gegen mich gestellt – alle eingestellt“, sagt Speck.

Das ist jedoch nach OZ-Recherche nur in Teilen richtig. Von Seiten der Bauordnungsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg ist die Rede von einem „ordnungsbehördlichen Verfahren und einer Verfügung gegen den Hauseigentümer“. Worum es genau geht, bleibt unklar. Nur so viel: Bestimmten Forderungen der Behörde sei der Eigentümer bisher nicht vollständig nachgekommen. Erledigt sei der Fall also nicht, erklärt der Sprecher des Landkreises Christoph Wohlleben.

Schon 150 000 Euro investiert: „Es ist ein Groschengrab“

Seit drei Jahren werkelt der Besitzer schon an seinem Alten Schusterhaus. Sogar einen Unternehmer aus Rumänien habe er beauftragt, ihm bei Bau zu helfen. „Durch Corona und den Ukraine-Krieg war der Handwerker jetzt aber schon länger nicht da und einiges ist liegengeblieben. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr fertig werden“, sagt Jens-Martin Speck.

So sieht es derzeit allerdings nicht aus. Im und um das Haus herum: Schutt, Baumaterial und jetzt auch noch Scherben und beschmierte Wände. 150 000 Euro habe der Hausbesitzer schon in das alte Gemäuer investiert. „Ein Groschengrab“, wie er selbst sagt.

Und trotzdem lebt der Traum vom eigenen Domizil im Zentrum von Kirch Mummendorf weiter. Mit seiner Freundin, einer Künstlerin aus dem Nachbarort, und Hündin Lulu wolle er hier seinen Lebensabend verbringen. Geplant hat der Pensionär ein Atelier für seine Lebenspartnerin und einen schönen Wohnbereich mit einer Terrasse. Auf nächtliche Übergriffe auf sein Eigentum wie jüngst würde er künftig gern verzichten.

Von Mario Kuska