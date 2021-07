Das Grenzhus in Schlagsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) informiert über die Geschichte der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Am 7. August gibt es eine Veranstaltung zum Thema der geschleiften Dörfer. Lankow war so ein Dorf, das nah der Grenze nicht mehr existieren durfte. Wo es stand, soll ein Lernpfad entstehen.