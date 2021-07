Wismar/Grevesmühlen

Was verbindet die Ethnologin und Märchenerzählerin Birte Bernstein aus Schönberg, den Wismarer Archivverein, Schloss Plüschow und das Ostseebad Boltenhagen miteinander? Sie alle gehören zur Nordwestmecklenburgs Kulturszene.

In diesem Sommer sind sie zudem Teil eines regionalen Kultursommers, der sich „Kultur on Air“ nennt. Zwischen Juli und Oktober präsentieren sich über 80 Akteure der Kunst- und Kulturszene des Landkreises an mehr als 20 verschiedenen Orten, unter freiem Himmel mit künstlerischen Aktionen, Theateraufführungen, Konzerten, Workshops und Ausstellungen für alle Generationen.

Bund unterstützt mit 100 000 Euro

Die Finanzierung dieses gigantischen Projekts läuft über den Bund, über das Programm Neustart Kultur. Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, rief es ins Leben, um der Kulturszene im Land, die besonders unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat, wieder auf die Beine zu helfen. 100 000 Euro stehen für „Kultur On Air“ in Nordwestmecklenburg zur Verfügung.

Die Erzählerin Birte Bernstein begeistert das Publikum. Quelle: Dirk Hoffmann

Beantragt wurde das Geld vom Landkreis. Das Konzept hat der Kunst- und Kulturrat NWM gemeinsam mit dem Netzwerk Kreative MV, das die Trägerschaft für dieses Projekt übernommen hat, erstellt. Die künstlerische Leitung wurde an Miro Zahra, Künstlerin aus Plüschow, unter anderem auch Sprecherin des Kunst- und Kulturrats NWM, übertragen.

Damit ist das Nordwestmecklenburger „Kultur on Air“ eines von bundesweit 117 Projekten, die von der Bundesregierung gefördert werden und eines von vier aus MV. „Darauf können wir zu Recht stolz sein!“, findet Corinna Hesse vom Netzwerk Kreative MV.

„Kultur on Air“ in Nordwestmecklenburg Wismarer Archivverein „Geschichte(n) unter der Kastanie“, jeden Dienstag, 19 Uhr im Archivgarten, Eingang Gerberstraße 9A (Tordurchfahrt): 27. Juli, Nicole Hollatz liest aus ihren OZ-Kolumnen aus dem Homeoffice, Roman Samsovici spielt Klarinette „Wiesenklänge mit Farvenspeel“im Ostseebad Boltenhagen, auf der Festwiese hinter dem Kurpark. Immer donnerstags, 16 Uhr, ein besonderes Musikerlebnis. In entspannter Atmosphäre werden kleine Edelsteine der Unterhaltungsmusik präsentiert. Das Mitbringen von Picknickdecke und Picknickkorb ist erwünscht. Dorfkirche Dreveskirchen, Schulstraße, 23974 Blowatz am 3. August, 17 bis 18 Uhr, Puppenspiel „Der Feuervogel“ – für Familien und Kinder ab 5 Jahre „Erzählkunst unter der Kastanie“, immer dienstags, auf der Mittelpromenade Boltenhagen mit Birte Bernstein Am 7. und 8. August, jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr wird im Park von Schloss Plüschow gemeinschaftlich gemalt. Begleitet von den Künstlerinnen Kerstin Borchardt, Tanja Zimmermann und Miro Zahra steht Freude und Entspannung beim kreativen Experimentieren im Mittelpunkt. Jeder, ob jung oder alt, der Lust zum Malen hat, ist herzlich eingeladen. Führungen durch die aktuelle Ausstellung des Schlosses nach Wunsch. Mehr Veranstaltungen von „Kultur on Air“ unter www.kultur-nwm.de

Initialzündung mit Folgeeffekten

Hesse und Zahra erhoffen sich von diesem Kultursommer nicht nur einen starken Impuls zur Wiederbelebung der Kunst- und Kulturszene in Nordwestmecklenburg. „Das ist ein jetzt dringend notwendiges Wiedererwachen, auch um wieder in Kontakt mit dem künstlerisch interessierten Publikum zu kommen. Gleichzeitig hoffen wir, dass dieser Kultursommer darüber hinaus nachhaltige Synergieeffekte und einen noch besseren Zusammenhalt innerhalb der Kunst- und Kulturszene in unserer Region erzeugt.“, so Zahra.

Erfreulich, sagt Hesse von Kreative MV, sei die Vielfalt der Kulturaktionen und -akteure, die in diesem Kultursommer mitmachen. Mit dabei sind viele einzelne Kunstschaffende sowie Kunstvereine und kulturelle Institutionen, in kleinen und großen Orten, von Carlow im Westen, Boltenhagen, Wismar und Bad Kleinen bis nach Klein Warin und Ilow im östlichsten Zipfel der Region.

Neue Veranstaltungswebseite

Die Veranstaltungen finden im Freien statt, – deshalb auch das Motto „on Air“. Bespielt werden Gärten, Schlossparks, Innenhöfe, leere Fabrikhallen, öffentliche Räume, Kirchen und Kirchhöfe. Es wird Puppentheater und Theater geben, Bildende Kunst, Konzerte, Tango- und Flamenco-Veranstaltungen, Lesungen, Kunstworkshops, Kunstmärkte, – die Bandbreite ist beeindruckend. Viele Programmbeiträge wenden sich in Mitmach-Aktionen direkt an ein Publikum unterschiedlichster Generationen.

Alle Akteure des Kultursommers werden ihre Veranstaltungen und Termine auf der neuen Webseite www.kultur-nwm.de vermelden.

Diese neu ins Leben gerufene Webseite bietet zudem allen Kunst- und Kulturschaffenden aus Nordwestmecklenburg, die Veranstaltungen planen und sich mit anderen Kulturschaffenden und ihrem Publikum vernetzen wollen, auch über den Sommer und dieses Projekt hinaus eine Plattform.

Von Annett Meinke