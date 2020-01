Veranstaltungen im Schloss Bothmer: Das sind die Highlights 2020

Klütz

Noch ist es ruhig im Schloss Bothmer in Klütz. Mit dem Saisonstart am 1. April geht es aber wieder richtig los – und auch vorher sind schon einige spannende Veranstaltungen geplant. „Wir haben in diesem Jahr so viele Termine wie noch nie“, verrät Museumsleiterin Nadine Schmidt.

2019 besuchten rund 5000 Menschen das Museum, 200 000 spazierten über die Anlage. Das sind etwas mehr Besucher als im Jahr zuvor. „2018 war der heiße Sommer daran Schuld, dass einige doch lieber den Strand bevorzugten“, erklärt Nadine Schmidt. Doch egal, wie das Wetter 2020 wird, diese Veranstaltungen sollten Sie sich in diesem Jahr nicht entgehen lassen:

Handarbeit in den Winterferien

Los geht es in den Winterferien: Für Kinder heißt es am 11. und 12. Februar jeweils von 10 bis 12 Uhr: „Auf die Nadeln, fertig, los!“ Interessierte ab acht Jahre können dort in das Leben der adeligen Frauen von damals schlüpfen und sich im Sticken ausprobieren oder Stoffcollagen anfertigen. Materialkosten pro Kind: 3 Euro.

Lesung mit Stefan Kreibohm

Im März erscheint das neue Buch von NDR-Wetterexperte Stefan Kreibohm. Darin erzählt er von seinem Leben, seinen Erfahrungen und seiner Welt. Kurz darauf liest er am 18. April in Kooperation mit dem Literaturhaus Uwe Johnson um 19 Uhr im Schloss Bothmer.

Ab 18.30 Uhr wird es einen kleinen Imbiss in der Orangerie des Schlosses geben und die Bücherei Peplau präsentiert sich mit einem Bücherstand. Karten können ab sofort unter anderem im Schloss und im Literaturhaus in Klütz erworben werden. Ein Ticket kostet 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Landeskunstschau des Künstlerbundes MV

Am 2. Mai wird im Schloss Bothmer die 30. Landeskunstschau des Künstlerbundes in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Die Ausstellung trägt den Titel „Respice Finem – play, stop, rewing“ und findet im Westflügel des Gebäudes statt. Rund 40 Teilnehmer, sowohl aus MV als auch von britischen Künstlerbünden, werden an der Veranstaltung teilnehmen. Die Ausstellung ist bis zum 28. Juni zu sehen.

British Flair mit Country Fair

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird in diesem Jahr zum zweiten Mal die Lifestyle-Messe British Flair mit Country Fair stattfinden. Vom 19. bis 21. Juni wird mit ihr ein Stück England nach MV geholt. Besucher können englische Produkte erwerben oder dem Bühnenprogramm lauschen.

Parkkonzert der Mecklenburgischen Staatskapelle

Um die Themen Genuss und Garten geht es beim Gartentag MV im Schloss Bothmer am 28. Juni. Auftakt ist das Konzert der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin um 11 Uhr.

Kindertag auf Schloss Bothmer

Am 1. Juni ist von 10 bis 11 Uhr das Spielen auf Schloss Bothmer ausdrücklich erlaubt. Bei einer Führung erfahren Kinder ab acht Jahre und ihre Eltern, was es bedeutete in einem Schloss zu leben, welche Kleidung getragen und welche Spiele gespielt wurden.

Festspiele MV: Kammermusikfest der Jungen Elite

Vom 22. bis 24. Juli verwandelt sich das Schloss Bothmer jeweils von 15 bis 22 Uhr in eine Bühne für herausragende Talente aus aller Welt. Bei der Bothmer-Musik stellen sich aufstrebende Musiker den wichtigsten internationalen Nachwuchsinstitutionen und Wettbewerben mit eigenen Programmen und in gemeinsamen Kammermusikkonzerten vor. Darüber hinaus gibt es Parkmusik, Künstlergespräche und Diskussionen. Mehr Informationen und Karten unter: 0385 / 591 85 85.

Sonderführung zu Georg I.

Die Sonderführung „Das Haus Hannover gelangt auf den englischen Thron“ findet am 12. August um 11 Uhr im Schloss Bothmer statt. Die Welfen, zu denen die Linie Braunschweig-Lüneburg gehört, gelten als eines der ältesten Fürstenhäuser Europas.

Großes Open Air der Festspiele MV

Das traditionelle Open-Air-Konzert der Festspiele MV findet am 22. August im Park von Schloss Bothmer statt. Ab 15 Uhr: Einlass und Picknick im Park. Um 19 Uhr findet das Konzert der NDR-Radiophilharmonie statt. Der Abend klingt mit einem Feuerwerk aus.

Tag des offenen Denkmals

Am 13. September findet der Tag des offene Denkmals statt. Das Schloss Bothmer beteiligt sich von 10 bis 18 Uhr. Um 10.30 Uhr wird es eine Führung für Kinder geben. Um 11 Uhr findet Teil 1 der Lesung aus dem Hörbuch „ Vita Sackville-West und Harold Nicolson: Sissinghurst – Portrait eines Gartens“ mit Marit Beyer statt. Um 13 Uhr folgt Teil 2. Ganztätig werden zudem Führungen durch das Museum und erstmals auch durch die neu restaurierten Dienerhäuser angeboten.

Klützer Kulturnacht

Am 17. Oktober findet ab 17 Uhr die Klützer Kulturnacht statt. Auch im Museum des Schlosses gibt es Stationen mit Barocktanz, Pistolenduell, Kalligraphie und barocken Kostümen.

Musical-Dinner-Show

Am 5. Dezember können sich Besucher auf einen Hauch Broadway im Klützer Winkel freuen. Professionelle Musicaldarsteller singen und spielen um 19 Uhr die Höhepunkte aus klassischen und aktuellen Musicals wie „Phantom der Oper“, „Grease“ und „ Buddy Holly“. Die Schlossgastronomie begleitet die Aufführung mit einem exquisiten Mehr-Gänge-Menü. Mehr Informationen und Karten unter: 038 825 / 266 733.

Aktuelle Öffnungszeiten

Das Museum, der Schlossladen und die Gastronomie haben derzeit nur sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Ab April gelten wieder die regulären Öffnungszeiten: Dann ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Öffentliche Führungen werden immer donnerstags um 12 Uhr durch die restaurierten Räume des Schlosses angeboten.

Historie des Schloss Bothmer Erbaut wurde das Schloss innerhalb von nur sechs Jahren am Anfang des 18. Jahrhunderts für den Reichsgrafen Hans Caspar von Bothmer (1656–1732). In der DDR wurde das Gebäude als Altenheim und später als Berufsschule genutzt. Seit 2008 befindet sich die gesamte Anlage im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Nach umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen wurde das Schloss 2015 eröffnet. Momentan werden die Dienerhäuser des Schlosses restauriert. Sie sind die letzte geplante Baumaßnahme und sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Museumsleiterin Nadine Schmidt sucht derzeit Menschen, die in den Räumen ein Handwerk ausüben wollen. Egal, ob Goldschmiede oder Kaffeerösterei: Interessenten können sich per Mail an nadine.Schmidt@ssgk-mv.de wenden.

