Boltenhagen

Nach zwei Jahren mit Einschränkungen soll es in diesem Jahr im Ostseebad Boltenhagen wieder viele unterschiedliche Angebote für Urlauber und Einheimische geben. Auch die beliebten Konzerte im Kurpark soll es nach einer mehrjährigen Pause, sogar mit dem Landespolizeiorchester, wieder geben. Im Kurbetriebsausschuss wurde das Programm für dieses Jahr vorgestellt und es wird nicht nur unterhaltsam, sondern auch sportlich.

Mehr Sport und Bewegung

„Wir haben einen sehr sportlich ambitionierten Kurdirektor“, sagte Katleen Herr, Leiterin Marketing & Veranstaltungen. So soll es in diesem Jahr ein Familiensportfest geben, das auf dem Sportplatz der Grundschule stattfinden soll. Außerdem wird „Hochsprung mit Musik“ vorbereitet. Der sportliche Wettbewerb mit etwas Unterhaltung kommt bei Sportlern und Zuschauern gut an. Das zeigt zum Beispiel der Wettbewerb, den der SV Blauweiß Grevesmühlen seit Jahren ausrichtet und an dem im Schnitt zehn Vereine teilnehmen. „Ich möchte den Gesundheitsaspekt des Ostseebades mehr hervorheben“, sagte Kurdirektor Martin Burtzlaff dazu. „Der Trend geht immer mehr zum Urlaub mit Aktivitäten und Bewegung.“ Daher will er auch die vier Terrainkurwege im Ostseebad besser ausschildern und bekannter machen. Sie sind so ausgewählt, dass ein Spaziergang sich besonders positiv auf die Gesundheit auswirken kann.

Volleyball, Handball und Tennis wird auch in diesem Jahr wieder am Strand gespielt. Diese Turniere verteilen sich über den Sommer. Außerdem gastiert die AOK Beach Tour mit vielen Sportangeboten wieder in Boltenhagen und die DLRG wird wieder ein Strandfest feiern.

Kneipennacht fällt auch dieses Jahr aus

Allerdings sind auch zwei geplante Events für dieses Jahr doch noch den Regelungen zur Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. So hätten zum Anfang des Jahres eigentlich einige kleine Feuer an Boltenhagens Strand entzündet werden sollen. „Feuer und Meer“ sollte ähnlich wie das Biikebrennen an der Nordsee schon im Winter Gäste an den Strand locken. Eventuell wird die neue Veranstaltung im nächsten Jahr eingeführt.

Auch die Kneipennacht, die seit 2013 im April für viel gute Laune und volle Lokale sorgt, kann in diesem Jahr nicht stattfinden. „Wir haben auch mit den Gastronomen darüber gesprochen und halten es in der aktuellen Situation noch nicht für angemessen, dass sich Gäste in den Shuttlebus drängen und es vor den Bühnen voll wird“, erklärte Katleen Herr. Für das Frauentagskonzert von Andreas Pasternack und seinem Trio am 8. März im Festsaal ist sie aber guter Hoffnung. Danach verlagern sich die meisten Events nach draußen.

Für den Töpfermarkt zu Ostern und den Pfingstmarkt laufen derzeit die Bewerbungen der Händler ein. Auch für die neu geplanten Märkte mit regionalen Produkten gibt es bereits einige Interessenten. „Für den Sandburgenwettbewerb am 7. Mai gehen wir davon aus, dass er gut machbar ist, weil alles open air stattfindet“, so Katleen Herr. Entlang der mecklenburgischen Küste werden an dem Tag in allen Ostseeorten Sandburgen gebaut und die Meister ermittelt.

Große Saisoneröffnung am 14. Mai

Ein Höhepunkt soll am 14. Mai dann die offizielle Saisoneröffnung werden. Vereine und Betriebe aus dem Ostseebad wurden eingeladen, sich an dem Tag zu beteiligen. Surfschulen, der SC Boltenhagen aber auch die freiwillige Feuerwehr sollen sich entlang der Promenade präsentieren und sich den Gästen vorstellen. „Ich glaube, das wird ein buntes Treiben und am Abend wird ab 19 Uhr die Münchener Freiheit auftreten“, kündigt Katleen Herr das Konzert zum Start der Badesaison an.

Feen, Faune und Fabelwesen begeisterten die Besucher im Kurpark von Boltenhagen. Quelle: Michael Prochnow

Kreiserntedankfest und Feen im Park

Zum Ende des Sommers wird dann auch das Kreiserntedankfest in Boltenhagen gefeiert. Die meisten etablierten Veranstaltungen im Ostseebad, wie das Weiße Picknick, das Streetfood-Festival und das sehr beliebte Fest „Feen, Faune, Fabelwesen“ werden auch in diesem Jahr stattfinden. Allerdings fällt das Tanzfestival aus.

Von Malte Behnk